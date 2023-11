L'Ajuntament de Palma obre el termini per a la renovació del distintiu de resident ORA

A partir d'aquest 27 de novembre s’obre el termini perquè els usuaris puguin renovar el distintiu de resident ORA de Palma, període que finalitza el 31 de gener de 2024. La taxa per al present exercici serà de 24 euros i es pot fer el pagament mitjançant targeta o document de pagament bancari de l’Ajuntament i no es permetrà el pagament en efectiu.

L’Ajuntament de Palma ha informat que aquesta renovació permetrà als usuaris actualitzar els canvis que s’hagin produït al llarg de l’any com puguin ser canvi de domicili, permís de residència o canvi de vehicle.

El distintiu de resident ORA es pot sol·licitar per via telemàtica o presencial.

Un cop realitzades les modificacions que l’usuari estimi oportunes, si s’opta per la via telemàtica, cal enviar un correu electrònic a incidenciesora@palma.cat on s’ha d’incloure una justificació dels canvis efectuats. Posteriorment, haurà d’abonar la taxa corresponent i Cort li enviarà el nou distintiu en els següents 30 dies hàbils.

En cas que es vulgui obtenir el distintiu ORA de manera presencial, l’interessat haurà de desplaçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a l’edifici de la Policia Local a l’avinguda de Sant Ferran, sempre mitjançant cita prèvia, a la qual es podrà accedir a www.palma.cat, a www.mobipalma.mobi o trucant al 971 225 571.

En cas que hagin passat els 30 dies hàbils des de la data de pagament i no s’hagi rebut el distintiu, es pot enviar un correu electrònic a renovacioora@palma.cat per a gestionar un duplicat o es pot acudir a les oficines de l’SMAP.

La renovació presencial del distintiu sense incidència també s’ha de fer a les oficines de l’SMAP.

Cort ha recordat que la taxa ORA és voluntària i que el distintiu de l’any 2023 és vàlid fins que finalitzi el termini per a la renovació.

A més, ha advertit que l’empadronament fictici per a obtenir el distintiu de resident ORA constitueix una infracció que pot implicar la retirada del distintiu i pot acabar en expedient sancionador.

Aquest any, un total de 16.550 residents poden renovar el distintiu de la zona ORA, encara que en comparació amb la campanya 2023 anterior, aquest any es redueix en 1.346 residents.

L’Àrea de Mobilitat i Polígons Industrials ha previst a la campanya que comença ara un total de 13.100 avisos sense canvis i 3.550 amb canvis. A més, hi ha 2.845 casos pendents d’obligacions tributàries que es troben en procés d’execució amb l’Ajuntament de Palma.