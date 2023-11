Palma és la ciutat de l'Estat on es requereixen més ingressos i estalvis per a comprar un habitatge

Palma se situa en la primera posició de les ciutats de l'Estat espanyol en què cal disposar d'una quantitat més elevada d'ingressos anuals, 56.652 euros nets, i estalvis, 114.211 euros, per a poder accedir a la compra d'un habitatge de dues habitacions.

Així es desprèn d'un estudi elaborat pel portal immobiliari Idealista, on s'ha calculat la diferència entre la renda que es necessita per a llogar un immoble amb què hauria de disposar una persona interessada a comprar aquest tipus d'habitatges amb dos dormitoris.

D'aquesta manera, Palma és una de les tres ciutats de l'Estat on resulta més assequible llogar que comprar, ja que els ingressos mitjans necessaris per a arrendar un habitatge d'aquest tipus a Palma són de 51.002 euros nets, és a dir, al voltant d'un 10% més barat que optar pel règim de compra. Les altres dues localitats on es dona aquesta mateixa situació són Sant Sebastià -un 12% més barat el lloguer- i Granada -un 3%-.

Per contra, les capitals de província on resulta més econòmic comprar que llogar són Huelva -es necessita un 81% més de renda per a llogar que per a comprar, Lleida -un 77%, Jaén -un 71%- i Múrcia -un 66%-.

Entre les grans ciutats, València és la que registra una diferència més gran entre els ingressos nets necessaris per al lloguer i la compra, ja que se situa en el 56%. La segueixen Barcelona -39%-, Sevilla -33%-, Bilbao -32%-, Madrid -24%- i Màlaga -15%-.