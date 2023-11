El carril Bus-VAO es tancarà aquest divendres

El Consell de Mallorca ha anunciat que a partir d'aquest divendres es tancarà cada dia, a partir de les 10.00 hores, un tam del carril Bus-VAO a causa de les obres, que estan previstes que acabin a finals de desembre.

Segons ha informat la institució insular aquest dijous, el tram que va des del Palau de Congrés fins a la passarel·la metàl·lica de vianants s'ha tancat per fer tasques de substitució de vegetació en la mitjana.

Així, a partir d'aquest divendres, el tram es tallarà a les 10.00 hores amb l'objectiu d'evitar molèsties als usuaris en hora punta d'accés a Palma i per garantir la seguretat dels treballadors. Per aquest motiu, hi haurà una senyalització especial, amb vehicles il·luminats que avisaran de l'obra i demanaran precaució. Aquesta situació té l'autorització de la Direcció General de Tràfic (DGT).

La vegetació actual és de gespa i necessita un manteniment quasi setmanal, amb l'obligació de tallar un carril per poder dur-la a terme. Ara, es col·locarà una tela tèxtil per evitar el creixement de males herbes i una base d'àrids.

El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicat que aquesta situació "té la finalitat d'evitar que s'hagin de tallar carrils per mantenir la jardineria de forma setmanal i se substituirà la vegetació per una que només necessiti un manteniment mensual, segons els tècnics".

"Les obres es faran a partir de les 10.00 hores, durant el vespre i alguns caps de setmana, per evitar les màximes molèsties", ha assenyalat el conseller.