El Pi presenta 26 esmenes als pressuposts del Consell de Mallorca

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha presentat les 26 esmenes de la formació als pressuposts de la institució insular per valor de més de 22 milions d'euros.

«Els pressuposts del Consell són totalment insuficients encara que tenen més diners que mai», ha dit el portaveu.

La formació ha lamentat que aquests comptes «no fomenten ni la cultura, ni el patrimoni, ni la identitat dels mallorquins», i han manifestat tenir «seriosos dubtes» de què serveixin «per protegir la gent, per la lluita per la igualtat o perquè es respectin els drets LGTBI, precisament per aquest pacte entre PP i Vox».

«Més que els diners, ens preocupa la voluntat d'aplicar aquestes partides de Bennestar Social», ha manifestat Salas, alhora que ha reiterat que «no hi ha directrius clares en infraestructura ni carreteres, tampoc en model econòmic i turístic, ni una garantia entre la gestió i la protecció del medi ambient».

La formació ha presentat un conjunt d'esmenes que, en clau cultural, reclamen incentius per la restauració del patrimoni històric o per fomentar el català amb incentius a l'Obra Cultural Balear o amb intercanvis lingüístics.

En serveis socials s'ha proposat un transport adaptat pels centres de dia, treballar a salvar la bretxa digital, ajudes a les persones majors o assumir la gestió de la residència d'Artà, «que milloraria la vida dels seus usuaris».

Pel que fa a infraestructures i carreteres, creuen necessari crear un passeig d'Ariany fins al cementeri municipal, acabar el vial urbà de Porreres, reformar la intersecció de la carretera Biniali-Binissalem a l'altura del camí de Consell, crear una nova rotonda a Son Ferriol i un carril bici que connecti la localitat amb Palma, o crear una via ciclista de Can Picafort a Artà. També han demanat apostar per millorar la carretera del Port des Canonge o comprar l'antiga seu bancària de Sa Nostra pels usos municipals.

Igualment, El Pi ha sol·licitat la posada en marxa d'ajudes per projectes d'innovació i investigació, per comercialitzar el producte local. També digitalitzar els arxius municipals i ajudar als ajuntaments amb partides pressupostàries per complir la Llei de Bennestar Animal o una millora de les infraestructures esportives.