Criden a declarar un policia espanyol a Palma acusat de tortures i el SUP diu ara que no creu «en les casualitats»

Un policia espanyol destinat a les Balears ha declarat aquest divendres com investigat en la causa del 'Procés', segons ha informat el Sindicat Unificat de Policia (SUP) en un comunicat, en el qual ha expressat el seu suport al «company».

Cal recordar que els fets es remunten a 2019, quan hi va haver una onada de protestes per la sentència contra els líders independentistes, els dies 18 i 19 d'octubre. En aquells dies, l'agent en qüestió estava destinat a Barcelona.

A aquest agent de policia, acusat de torturador, fa unes setmanes, estant ja destinat a les Illes, li va arribar una citació judicial per a declarar aquest divendres.

Segons ha afirmat el SUP, «des del primer moment» l'advocat Eduardo Luna es va fer càrrec de la defensa que s'ha queixat de la manera d'actuar del jutjat de Barcelona.

En total són 45 els policies i guàrdies civils que es troben en aquesta situació, motiu pel qual el SUP ha convocat aquest divendres una concentració front als jutjats de Barcelona en senyal de suport.

«No creim en les casualitats; la citació a uns dies del pacte d'investidura ens estranya», han afegit, però just després diuen el contrari: «Nosaltres confiam en la justícia i tots i cadascun dels policies seran absolts per la justícia» i afegeixen que no necessiten una llei d'amnistia perquè «no es pot ficar en el mateix sac als bons i als dolents».