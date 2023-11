Pimeco lamenta l'eliminació dels vals de descompte de PalmaActiva

La patronal del petit i mitjà comerç de Palma, Pimeco, lamenta profundament la decisió de l'equip de govern municipal d'eliminar els vals de descompte als petits comerços de la ciutat. «Aquestes retallades tendran un impacte molt significatiu en el petit comerç, ja que els vals servien per estimular les vendes als comerços locals en un moment de gran incertesa econòmica», mantenen des de la patronal.

Pimeco fa aquestes declaracions després que s'hagi fet públic que PalmaActiva passa dels 10,6 milions d'euros de pressupost el 2023, als 9,5 per a l'any 2024, i que aquesta retallada implicarà l'eliminació dels 1,3 milions d'euros que aquest organisme autònom dedicava a la campanya de bons de descompte als petits comerços. També s'ha anunciat que elimina la subvenció de 100.000 euros destinada als comerços emblemàtics de la ciutat.

«Totes aquestes retallades tindran conseqüències molt greus de comerç que amenacen l'estabilitat dels petits comerços i posaran en perill molts llocs de treball directes i indirectes», manté el president de Pimeco, Bernat Busquets.

Per a evitar-ho, Busquets demana a l'Ajuntament que es replantegi la mesura i es mantenguin unes subvencions que, diu Busquets, «han estat fonamentals per al petit comerç local tant pel seu èxit de públic com per la fidelitat que s'ha generat amb els clients».