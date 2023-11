Tancat el pas a vianants al Passeig Marítim de Palma pel temporal de vent

El Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Malloca ha tancat aquest dijous el passeig per a vianants del Passeig Marítim de Palma pel fort vent i per la previsió de temporal durant tota la jornada de dijous. El tram tancat va des de l’edifici de Duanes del port de Palma fins al Palau de Congressos. Romandrà tancat tot el dijous.

Des del moment en què els serveis d’Emergències activen l’avís taronja per temporal de vent, es fa efectiu aquest tancament amb la finalitat d’evitar incidents que puguin afectar els vianants per la caiguda d’arbres o bé provocats per la força del vent. El Consell de Mallorca fa una crida a la ciutadania perquè no boti les barreres del tancament per a evitar incidències.

Es pot consultar l’estat de les carreteres de Mallorca en l’enllaç següent: www.conselldemallorca.info/sit/incidencies.