L'Ajuntament de Palma plantarà l'Arbre del Record dins del recinte del Cementeri de Son Valentí, juntament amb els missatges que han escrit les persones que hi han passat aquest Dia de Tots Sants.

Aquesta ha estat una nova iniciativa del Consistori per a la commemoració d'aquest primer de novembre, que ha consistit en l'emplaçament d'aquest Arbre del Record a la porta principal del Cementeri de Son Valentí, en el qual els familiars que han visitat els seus difunts han pogut deixar escrits uns missatges d'«ànim, esperança i afecte», segons ha explicat la regidora d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament, Belén Soto.

La representant municipal ha assenyalat que aquest Dia de Tots Sants és un dia «molt especial» per recordar tots els difunts i, sobretot, per a «tots els familiars que han vengut aquest dimecres a rememorar-los, per la qual cosa són moments molt emotius».

La també presidenta de l'Empresa Funerària Municipal de Palma ha mostrat el seu «agraïment» per la feina que realitza tot el seu personal i que ha fet possible aquest dia d'avui. D'aquesta manera, ha ressaltat l'«excel·lència» en els serveis que presten en uns moments que «són molt dolorosos per a les famílies».

De la mateixa manera, ha destacat el reforç de les línies de l'EMT que passen pel cementeri, l'ampliació de les zones d'aparcament als parcs de Sa Riera i Son Valentí, els dispositius de l'àrea de Seguretat Ciutadana per controlar l'afluència de trànsit als voltants del fossar o els horaris especials dels cementeris municipals.