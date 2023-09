Carta a la presidenta del Govern, presidents dels Consells insulars i Ajuntaments de les Illes Balears

Com a ciutadà voldria que les meves paraules servisin com a reflexió-acció en general en front dels problemes diaris que ens trobem a les Illes Balears des de fa molt temps.

Si comparam les Illes amb els continents, les Illes tenen un major valor ambiental. Límits territorials ben definits, major zona litoral, recursos limitats -tant en territori, com en recursos naturals i socioculturals- inestabilitat biogeogràfica més elevada , així com socioeconòmica i cultural i per descomptat una major fragilitat i vulnerabilitat. Per tot això, les Illes són llocs privilegiats, però en perill, la qual cosa fa que han de tenir una gestió més acurada -no és el cas- que els territoris continentals.



En Miquel Morey, Catedràtic d'Ecologia de la UIB, deia a una entrevista al Diario de Mallorca (13/1/2000): "Fa molts d'anys que les Illes han sobrepassat la capacitat de càrrega i acollida del nostre territori". I d'aquesta cita han passat vint-i-tres anys.

Dit això, és clar que vivim en un temps d’emergència climàtica, lingüística i d’habitatge, però sembla que el seu Govern, els Consells insulars i els Ajuntaments regits per formacions de la dreta actuen des del primer dia agreujant aquesta emergència, fet que trobo de molt poca responsabilitat i seny.

Per tot això, quin sentit té…

-No posar límits en general (decreixement), ja que d’aquesta manera se solucionarien molts del problemes d’habitatge, saturació poblacional, destrucció dels espais naturals, contaminació i transport i la manca d’integració de la població que acollim? Les Illes estan en perill.

-Fer més propaganda turística per part del Govern Balear i els Consells insulars I Ajuntament de les Illes? No n'hi ha prou turistes?

-Què un ciutadà de les Illes no pugui accedir als carrers més transitats de Palma, Cort o de qualsevol altra población de l'arxipèlag i tampoc a d'altres indrets, com ara moltes platges per l’excés de turisme? Incrementar el nombre de creuers diaris és la solució? Tal vegada esperen que vengui un creuer ple de metges i sanitaris?

-No prohibir la proliferació de Son Banyes per sol rústic, com per exemple a la carretera vella de Sineu (terme de Sencelles), o a urbanitzacions com a Son Bauló (S´Espígol?

-Dir que Palma està bruta, quan en realitat el problema és que part de la gent que viu a les Illes és BRUTA?

-No posar remei al greu nivell d’incivisme a les nostres illes i ciutats per part dels ciutadans irresponsables no respecten les normes de circulació, com és el cas dels patinets i les bicicletes a Palma i a tants altres llocs? Han de posar les normes de circulació ells? I la quantitat d’embarcacions navegant sense cap tipus de permís a les nostres costes?

-La presència de cotxes de lloguer any rere any i no limitar-los? Augmentar el nombre de carrils? Basta recordar el que ha passat fa poc a Sóller i a Sa Calobra així com a les entrades i sortides de Palma i a molts indrets de les illes.

-La construcció de més hotels (ex. el darrer a Puntiró -zona protegida-) i carreteres així com l’increment de places turístiques?

-Donar ajudes als hotelers -per canviar els llits- quan els mateixos inverteixen els seus guanys fora de les Illes i d'Espanya i són ells els que haurien de pagar-los i cuidar la salut dels seus treballadors, així com acollir-los als seus hotels?

-Tenir una Conselleria de Turisme quan el nom adient seria Conselleria dels Hotelers?

-Què no es limitin les competicions esportives massificades (per carretera i per la Serra) que bloquegen i paralitzen les carreteres de les Illes i especialment Mallorca.

-Discriminar els illencs en l’ús de la llengua pròpia als hospitals, al transport (TIB, EMT, SFM) a l’Administració, …. a qualsevol indret de les Illes?

Per tot això, trobo que ja n'hi ha prou i és hora d'actuar amb responsabilitat i seny. És hora d’aturar.

-Davant tots aquests problemes la primera solució miraculosa que se´ls acudeix és posar en perill la nostra llengua i cultura (canvis a la Llei de Normalització Lingüística aprovada pel seu partit al 1986, eliminar requisits de català en general) per tal de poder presidir el Govern Balear en minoria, però que en realitat no es així (Ajuntament de Palma).

-Totes les llengües mereixen protecció i no odi, també la nostra, i vostè amb aquestes accions la posa més en perill. N’hi ha prou en fer una passejada per Palma i ho comprovarà.

-A mi em cauria la cara de vergonya per fer tot el que ha permès i vol fer. Hi ha una dita mallorquina molt adient: quan un va amb un coix aviat ho són tots dos.

-Qui estima les Illes no les destrueix, en qualsevol sentit.

Per curiositat, Sra. Presidenta vostè és mallorquina?

Cordialment,

Pere Crespí