Palma celebra la Festa Estellés en homenatge al poeta de Burjassot

Aquest mes de setembre torna la festa dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés. Dijous 21 el Tertúlia Cafè Teatre de Palma acollirà la trobada.

La programació inclou una un recital de poemes d'Estellés a càrrec de Miquel Àngel Adrover, una connexió en directe amb València i Barcelona, les altres poblacions que hi participen, i un sopar.

La proposta s'inspira en els Burns supper, una festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns, i també combinarà la poesia amb la gastronomia en un ambient festiu i popular.

Aquest acte d'homenatge al poeta de Burjassot té un preu per als socis de l'Obra Cultural Balear de 15 € per persona, i per a la resta d'assistents de 18 € per persona.