Jordi Badia Llorens, CEO de EMIN Capital: "Els hostes de luxe destinen un pressupost sis vegades major que el dels viatgers habituals"

El turisme d'alta gamma ha experimentat un notori auge en els últims temps, amb una clientela disposada a invertir significativament més en els seus viatges i estades. D'acord amb les declaracions de Jordi Badia Llorens, CEO de Emin Capital, els hostes de categoria prèmium destinen un pressupost sis vegades superior al dels viatgers convencionals, i realitzen el doble de desplaçaments. Aquesta disposició a desemborsar més recursos els permet buscar vivències exclusives i respectuoses amb el medi ambient, així com establir una autèntica connexió amb la naturalesa i l'entorn.

Un estudi dut a terme per Expedia Group i Wakefield Research ha posat de manifest un increment en la demanda de viatges en la població en general. El 81% dels enquestats té plans de gaudir almenys d'unes vacances en els pròxims sis mesos, i el 54% planeja augmentar el seu pressupost per a viatjar. Un aspecte fonamental radica en el fet que el 59% dels participants està disposat a pagar més per la sostenibilitat en les seves travessies, la qual cosa demostra un major nivell de consciència i compromís ambiental.

Addicionalment, s'ha observat un marcat increment del 88% en les reserves de paquets prèmium en establiments hotelers en comparació amb l'any previ a la pandèmia, segons ho indica Weekendesk. Aquest augment constitueix un clar indici que els consumidors valoren cada vegada més l'exclusivitat i les propostes sostenibles que ofereix la indústria hotelera, per sobre de la mera variable del preu.

La indústria del turisme de luxe està experimentant un boom impulsat per una clientela que busca experiències exclusives i sostenibles, sosté Jordi Badia Llorens. Els hotels que s'enfoquen a atendre aquestes necessitats han comprès la importància d'invertir en sostenibilitat des d'un principi, la qual cosa els possibilita atreure a un segment de clients disposats a gastar més per una experiència de viatge significativa i respectuosa amb l'entorn. Aquest canvi de mentalitat en els viatgers representa un pas endavant en la direcció correcta cap a un turisme més responsable i conscient del seu impacte en el món.

L'augment de la demanda de vivències turístiques sostenibles, segons Jordi Badia Llorens

Jordi Badia Llorens, Líder de EMIN Capital, ressalta que la sol·licitud de vivències turístiques sostenibles ha experimentat un notori creixement en els últims temps. Els viatgers actuals anhelen més que mers destins; desitgen experimentar moments únics que respectin i es connectin amb la naturalesa i l'entorn local.

Aquesta tendència reflecteix una creixent consciència ecològica en la població, la qual cosa ha instat hotels i companyies del sector a adaptar-se i oferir propostes més responsables. El turisme sostenible no sols cuida el medi ambient, sinó que també enriqueix la vivència del viatjant, proporcionant-li records significatius i autèntics que perduraran en el temps.

És interessant recalcar que els hotels enfocats en aquest nínxol del mercat han comprès la importància d'invertir des de l'inici en pràctiques sostenibles. Jordi Badia Llorens afegeix: "Aquesta consciència mediambiental els ha portat a implementar mesures per a garantir que les seves luxoses estades siguin tan respectuoses com sigui possible amb l'entorn, minimitzant així l'impacte negatiu en la naturalesa".

Un exemple d'això és el flamant Hotel Formentor, projecte de EMIN Capital que ha estat meticulosament concebut per a preservar i protegir l'entorn natural a través de diverses iniciatives ambientals. A més, s'han incorporat sistemes de recuperació de calor, panells solars per a aprofitar l'energia solar i una gestió eficaç de les deixalles alimentàries. Mitjançant aquestes iniciatives sostenibles, l'empresa demostra el seu compromís amb la salvaguarda del medi ambient mentre proporciona experiències de luxe en harmonia amb la naturalesa.