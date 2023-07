ARCA presenta al batle de Palma propostes de patrimoni, civisme, participació i paisatge urbà

ARCA ha mantengut aquest divendres una reunió amb el batle de Palma, Jaime Martínez, i el regidor d'Urbanisme, Óscar Fidalgo. Per part de l'Associació han assistit el president, Pere Ollers, el vicepresident, Josep Masot, i la vicepresidenta, Àngels Fermoselle.

La reunió, d'una hora de durada, ha abarcat diversos aspectes relacionats amb la recuperació i conservació del patrimoni de Palma. «Ha estat un primer contacte al qual el seguiran d’altres tant amb el propi batle com amb les distintes regidories. La reunió ha estat cordial i carregada de contingut», ha remarcat ARCA.

L'Associació ha presentat propostes englobades en quatre apartats: patrimoni, civisme, participació i paisatge urbà.

«Hem parlat de la importància de conservar la petjada històrica a Son Busquets, de Can Serra, de sa Costa des Teatre i Plaça Major, de la necessitat de lluita amb un pla efectiu contra les pintades vandàliques, etc. També hem posat sobre la taula la necessitat de recuperar com a mínim un refugi antiaeri que al nostre criteri hauria de ser el de Confraria de Sant Miquel que uneix la ciutat alta amb la baixa», han explicat.

A més, han comentat el «confús futur del POD i la necessitat d'ampliar el catàleg d’elements protegits. Un projecte que creim que Palma hauria de dur endavant per protegir el seu paisatge urbà és un Pla Director de Paisatge Urbà, que eviti el dany que ara provoquen cablejat, rètols, pantalles i estris que inunden i empitjoren la ciutat».

Concurs per a la plaça Major

ARCA veu «amb bon ulls» la convocatòria d'un concurs per a la plaça Major i «coincidim en la idea que una part de l’espai es dediqui a Centre d'Interpretació de la Ciutat. Al nostre parer hauria d’anar vinculat al túnel ferroviari i recuperar la conexión amb el Parc de Mar».

A més, han agraït a Jaime Martínez que hagi incorporat el Civisme com una part de una de les regidories, ja que va ser una petició d’ARCA a la campanya electoral.

«Tot plegat ha estat una reunió dinàmica i amable amb moltes coincidències i amb ganes de treballar pel futur», han conclòs.