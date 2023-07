MÉS per Palma proposa consens en matèria de llengua, però el PP vota a favor de la proposta de VOX que vol liquidar el reglament actual

MÉS per Palma ha presentat una proposició relativa a l'ús de la llengua a l'Ajuntament de Palma que, bàsicament, aposta per mantenir l'actual Reglament Municipal de Normalització Lingüística i l'actual model dels Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia, que s'adapten al marc legislatiu.

La proposició de MÉS ha tengut el suport del PSIB, però el PP ha optat per votar-hi en contra i votar a favor d'una proposició de VOX que proposa liquidar el reglament actual i que situaria l'Ajuntament fora del marc normatiu actual.

La proposta de MÉS

1. Complir i fer complir per part dels càrrecs públics i funcionaris i funcionàries municipals el Reglament Municipal de Normalització Lingüística.

2. Mantenir els Premis Ciutat de Palma de Novel·la i Poesia exclusivament en llengua catalana, tal com marca la tradició històrica i com reclama el sector cultural.

3. Rectificar la seva política de comunicació perquè les Xarxes Socials i tota la comunicació de l’Ajuntament siguin en llengua catalana, en compliment del que marca el Reglament Municipal de Normalització Lingüística.

4. Respectar el que marca el Reglament Municipal de Normalització Lingüística pel que respecta a les comunicacions, que obliga a atendre a la ciutadania per defecte sempre en llengua catalana, a no ser que es demani expressament l’atenció en castellà.

La proposta de VOX amb el suport del PP

1. Modificar la normativa lingüística municipal i la pràctica

administrativa de manera que les dues llengües cooficials de la

Comunitat Autònoma estiguin en igualtat d'ús i perquè els

ciutadans puguin dirigir-se i ser contestats en qualsevol de

les dues llengües cooficials sense necessitat de sol·licitud prèvia.

2. Que la informació donada per l'ajuntament i les seves empreses

municipals es faci en les dues llengües cooficials.

3- Que el domini palma.cat sigui substituït per palma.es.

L'obsessió malaltissa del PP contra la llengua pròpia de la ciutat

MÉS per Palma considera que «L’arribada al govern municipal de la dreta reaccionària, com ja és habitual els darrers anys, està suposant de nou una regressió en l’ús de la nostra llengua per part de l’Ajuntament. Amb les seves actituds habituals contra la diversitat lingüística i cultural, el PP pretén marginar de nou l’idioma propi de la ciutat, com ja va passar durant la legislatura 2011-2015 amb les polítiques encapçalades per Mateu Isern i José Ramón Bauzá. Aquestes polítiques antimallorquines volen retallar el dret dels i les catalanoparlants a ser atesos en català i també el de les persones nouvingudes a aprendre’l i fer-lo servir».

També recorda que «Aquestes polítiques varen rebre en el seu moment un ampli rebuig per part de la ciutadania i varen provocar la caiguda dels governs extremistes que les impulsaven. Està clar que arribar a la normalitat lingüística vol dir que la llengua catalana tengui plenitud d’usos (a les empreses, als mitjans de comunicació, a les noves tecnologies, al lleure i a la vida associativa, etc.) i que les persones que la parlen tenguin garantit el dret de viure plenament en català i no, com pretén l’actual govern municipal, que sigui un idioma subaltern i d’estar per casa en el seu propi territori històric».

Els sobiranistes també manifesten que «Els retrocessos que s’estan impulsant contrasten amb la normalitat lingüística que havia presidit les polítiques municipals dels darrers vuit anys. En primer lloc, la Política Lingüística ha desaparegut de l’organigrama municipal, amb el que això implica de desatenció i desinterès cap a la llengua pròpia. En segon lloc, la comunicació a través de les Xarxes Socials de l’Ajuntament privilegia l’ús del castellà sense cap criteri. A més, el desgavell ha arribat al punt de castellanitzar topònims municipals».