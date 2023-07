Vianants Mallorca reclama radars, passos elevats i limitar a 30km/h l'«autopista urbana» del Passeig Marítim

L'associació Vianants Mallorca ha sol·licitat a l'Ajuntament de Palma actuacions per a disminuir la perillositat en el Passeig Marítim, al qual han qualificat com a «autopista urbana», entre les quals es troben l'emplaçament de radars, passos per als vianants elevats i la limitació de la velocitat màxima a 30 quilòmetres per hora.

L'associació de transeünts ha demanat posar mitjans per a aconseguir «una mobilitat a la mesura de les persones» que eviti morts, cosa que, des del seu punt de vista, «no és patrimoni ni de l'esquerra ni de la dreta, sinó de les persones decents».

En una nota de premsa, l'associació ha explicat que el Passeig Marítim és una «autopista urbana» perquè es tracta d'un tipus de via àmplia, amb més d'un carril per sentit, bona visibilitat, pocs semàfors i gran distància entre passos de vianants, la qual cosa «dificulta l'encreuament a causa a la seva amplitud i els seus temps semafòrics supeditant la fluïdesa del trànsit».

En aquest sentit, han recalcat que un atropellament a partir dels 30 quilòmetres per hora «augmenta exponencialment la possibilitat de morir». «Són vies on prima el dret inexistent del conductor a arribar ràpid sobre la seguretat de les persones que van a peu o amb bicicleta», ha recriminat Vianants Mallorca.

Per aquest motiu, han destacat que, malgrat tenir una gran obra en marxa, «s'han de plantejar mesures a més curt termini», com col·locar radars, fer passos per als vianants elevats o posar límits de 30 quilòmetres per hora en comptes de 60», cosa que han assenyalat com a exemples de «mesures senzilles de fàcil implementació, que evitarien morts i accidents greus».

Així mateix, Vianants Mallorca ha indicat que «tampoc és de rebut» que els temps semafòrics deixin als transeünts en les mitjanes, «exposats a velocitats letals i a altes temperatures».

L'organització ha asseverat que «és necessari actuar sobre el tipus de traçat i redimensionar la via per a acabar amb aquests carrers homicides». Així, han assenyalat la possibilitat d'apostar per estrènyer la via i construir orelles o petites corbes, que obliguin el conductor a reduir la velocitat.

«Els conductors de vehicles de motor, si desitgen córrer, poden agafar la Via de Cintura, es tracta d'una decisió política que no es va prendre i podria haver estalviat moltes morts i ferits greus que destrossen també la vida dels sers estimats i familiars», han argumentat.

A més del Passeig Marítim, l'associació ha reclamat actuar en altres vies ràpides com les Avingudes, Avinguda Argentina --amb dos atropellaments mortals al juny de 2020--, Carrer Manacor --fa dues setmanes va morir una dona atropellada--, Carretera de Valldemossa o Carrer Aragó, «que gairebé no té voreres ni passos de vianants».

«L'anterior batle, José Hila, no es va atrevir a revolucionar Palma, i l'associació es pregunta si l'actual batle, Jaime Martínez, vol ser un successor continuista quant a mobilitat o si es vol sumar a les ciutats amb futur», ha manifestat.

Per aquests motius, Vianants Mallorca ha exigit «un projecte ambiciós de ciutat, liderat per un batle valent implicat a cuidar i garantir la seguretat de les persones, amb objectius concrets com que hi hagi zero atropellaments en la zona urbana».

Finalment, l'associació ha detallat que en la seva agenda està previst reunir-se amb la delegació de la Direcció General de Trànsit de les Balears, el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, i el batle de Palma, Jaime Martínez.