MÉS per Palma: «Sa Feixina és una mostra d'odi cap a les víctimes del franquisme, demanarem la no declaració com a Bé Catalogat»

La portaveu de Més per Mallorca, Neus Truyol, i la regidora Kika Coll, han anunciat que presentaran una proposició relativa a la declaració de Sa Feixina com a Bé Catalogat i Bé d’Interès Cultural.

Truyol ha recordat que l'acord de PP i VOX vol catalogar i protegir el monòlit franquista de Sa Feixina. «Des de MÉS per Palma recordam que aquest monument exalta una massacre i és una mostra d’odi cap a les víctimes del franquisme. PP i VOX s'omplen la boca de llibertat, però les seves accions són por per a les víctimes i la llibertat per als opressors, per als botxins».

La portaveu ha posa't d'exemple la dreta alemanya, «que és democràtica i no manté monuments nazis, ni els vol declarar Bé d’Interès Cultural». «On és la dreta democràtica d'aquesta terra? Tant que miram a Alemanya, també podríem aprendre d'ells. Per contra, la defensa d’aquest monument demostra que les dretes de Mallorca i Balears (també de l’Estat espanyol) són antidemocràtiques, són hereves de la dictadura franquista i de la mort i la repressió que aquesta dictadura va sembrar», ha sentenciat Truyol.

Ha afegit que el monòlit de Sa Feixina es va construir el 1948, fa 75 anys, i que «durant aquest temps mai s'havia plantejat catalogar-lo o protegir-lo, mai ningú li va veure cap valor patrimonial. Tot el valor que té és exaltar el franquisme i el franquisme no es pot declarar Bé d’Interès Cultural ni catalogar-se. El franquisme s'ha d'acabar, enterrar, abolir», ha reivindicat Truyol.

Per la seva part, la regidora Kika Coll ha denunciat la proposta de catalogació: «No entenem l’ofuscació de la dreta i l’extrema dreta de voler dotar de valors patrimonials un bé que no en té. Volem recordar l’informe dels tècnics i tècniques del Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca, competents en la matèria, de l’any 2015, que deia que no s’havien trobat valors patrimonials que justificassin l’aplicació d’alguna de les figures de protecció establertes a la llei LLPHIB. Més clar, aigua».

«Sa Feixina és i serà sempre un espai i un bé polititzat, vinculat a una etapa històrica de gran dolor i repressió social i política com és la dictadura franquista», ha insistit Coll. Per això, ha reivindicat que «la proposta de BIC de sa Feixina no farà més que mantenir viu el debat, que no va de valors patrimonials, sinó que aprofita l’ocasió per fer les seves polítiques, talment com en el moment de la seva construcció. En 75 anys pareix que les dretes no han avançat».

Des de MÉS per Palma han decidit presentar una proposició en el ple de juliol que demanarà la no declaració com a Bé Catalogat i contra la possible incoació de BIC del monument de Sa Feixina. «Ens comprometem a seguir treballant per la retirada del monument i per donar compliment a la Llei de Memòria Democràtica vigent», han conclòs.