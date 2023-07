Denuncien que la criminalització que va patir un afromallorquí per part de la Policia espanyola a Son Gotleu «no és un cas aïllat»

La Plataforma d'Entitats i Serveis de Son Gotleu ha manifestat «malestar i rebuig» per l’aturada policial que va patir Victor Uwagba el passat 4 de juliol, a la barriada de Son Gotleu, per part de la Policia espanyola.

«Volem denunciar que aquests tipus de manifestacions discriminatòries no són casos aïllats i que aquestes actuacions policials formen part d’un conjunt de pràctiques professionals poc o gens visibles, però reals, i que responen al racisme que exerceixen les institucions com a part d’una societat on aquest racisme és estructural i on es normalitza la discriminació contra col·lectius de persones racialitzades», han explicat.

De fet, apunten que la criminalització de les persones negres és un fet que es constata amb el relat del que va succeir el passat 4 de juliol, quan els agents de la Policia espanyola varen afirmar que «todos los negros llevan droga en sus bolsillos».

Així, remarquen que en el cas de les persones que es troben en situació administrativa irregular, aquestes identificacions indiscriminades i sistemàtiques, «resulten com a poc traumatitzadores i fomenten la desconfiança en les administracions i cossos de seguretat».

Per això, d’una banda, demanen que s’aturin aquests tipus d’actuacions policials, que incompleixen els codis d’ètica i comporten una vulneració de drets fonamentals i que ja han estat condemnades per organismes internacionals, i d’altra banda, demanen una explicació institucional davant aquestes pràctiques freqüents a Son Gotleu.