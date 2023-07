Progreso en Verde denuncia la circulació de galeres de cavalls a Palma en el primer dia d'alerta groga per altes temperatures

Progreso en Verde ha denunciat aquest dissabte la circulació de geleres de cavalls a Palma en el primer dia d'alerta groga per altes temperatures. Segons ha explicat el partit animalista, aquest divendres, tot i les elevades temperatures, «al voltant de cinc galeres de cavalls, una en la parada del carrer Conqueridor i quatre en la zona de la catedral, una d'elles prestant servei amb turistes, van decidir, una vegada més, passar per alt la prohibició de circular en alerta groga per altes temperatures».

El president de la formació animalista Guillermo Amengual va contactar amb la Policia Local i va sol·licitar que «s'obrís expedient als conductors de les galeres que incomplien la prohibició de circular en alerta groga, sanció que ascendeix fins als 1.800 euros».

«Primer dia d'alerta per altes temperatures i primer dia d'incompliments. Ja no ens sorprèn res. Cada any passa el mateix i no hi ha cap mena de conseqüència. És terrible tenir els cavalls prestant servei amb les altes temperatures d'aquest divendres o immòbils en les seves parades. Lamentable la permissivitat de Cort, sigui l'esquerra o la dreta, que permeten l'explotació i sofriment dels cavalls. No desistirem i exigim la màxima sanció als conductors que van incomplir la norma», ha declarat Amengual.