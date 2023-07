[MANIFEST] «La societat civil estarà preparada i vigilant per plantar cara a les polítiques instigadores d’odi»

A continuació reproduïm el manifest llegir davant la seu del Parlament de les Illes Balears per Gabriel Janer Manila en nom de les entitats més respresentatives de la societat civil mallorquina. També hi trobareu la llista de les entitats que signen el manifest.

MANIFEST UNITARI PER A LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I LA CONVIVÈNCIA

Les entitats aquí presents, les més representatives de la societat mallorquina, i jo en nom seu, expressam la nostra màxima preocupació per l’acord de govern entre el Partit Popular i el partit d'extrema dreta, VOX.

Un cop tancat aquest pacte i repartides les quotes de poder entre les dues formacions polítiques, lamentam, profundament, la manca de voluntat del PP d’aplicar un cordó sanitari que, per higiene democràtica, aïlli la ultradreta i la inhabiliti per condicionar les seves polítiques.

El Partit Popular s’ha decantat per una opció perversa a l’hora de garantir-se el govern i ha pactat 'poder' a canvi de malbaratar drets i valors fonamentals dels ciutadans. Drets i valors que han costat dècades d’esforç i lluita assolir-los i que han esdevingut els pilars bàsics de la nostra convivència.

L’aplicació dels acords programàtics signats entre el PP i VOX amenacen de dinamitar els consensos estatutaris i fer-nos retrocedir quaranta anys. Una regressió imposada per l'extrema dreta i executada pel Partit Popular.

Resulta deplorable deixar la clau per governar les principals institucions autonòmiques, insulars i municipals en mans de qui no creu en l’autogovern i que manifesta, impúdicament, que vol retornar al centralisme dels anys més foscos de la nostra història recent.

Volem manifestar que la societat civil estarà preparada i vigilant per plantar cara a les polítiques instigadores d’odi, a les polítiques excloents, a les polítiques contràries als drets i llibertats de les persones… No voldríem, en cap cas, tornar als nivells de crispació del mandat del govern Bauzá; ni aquesta terra s’ho mereix, ni cap govern responsable ho hauria de permetre.

Les entitats més representatives de la societat civil mallorquina sabrem estar a l’altura de les circumstàncies per respondre, des de la concòrdia però amb contundència, qualsevol agressió que ens faci retrocedir en avanços i llibertats; avanços i llibertats, assolits en 40 anys d’història democràtica.

Apel·lam al seny de la futura presidenta del govern per a que garanteixi la convivència de tots els que vivim en aquesta terra. PER LA DEMOCRÀCIA, PER LA LLIBERTAT I PER LA CONVIVÈNCIA. PER MALLORCA I PER LES ILLES BALEARS!

Les entitats signants són:

• Obra Cultural Balear

• GOB

• STEI-intersindical

• CCOO

• UGT

• Alternativa Sindicat Docent

• Unió Obrera Balear (UOB)

• Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA)

• Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAV)

• Memòria de Mallorca

• Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

• Unió de Pagesos de Mallorca

• Joves de Mallorca per la Llengua

• Plataforma per la Llengua

• Moviment Feminista de Mallorca

• Fundació Gabriel Alomar

• Fundacions Darder-Mascaró

• Fundació Gadeso

• Fundació Iniciatives del Mediterrani

• Jubilats per Mallorca

• Grup Blanquerna

• Assemblea Sobiranista de Mallorca

• Palma XXI

• Pla de Mallorca XXI

• Mercat Social

• Ateneu dels Comuns

• Col·lectiu de Dones dels Països Catalans