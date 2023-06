La Policia Local de Palma retira la bandera LGTBI dels seus perfils a les xarxes socials

Els perfils oficials de la Policia Local de Palma a les xarxes socials han canviat aquest dimarts la seva imatge i han posat, com se sol fer cada any, la bandera LGTBI de fons del logotip per a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull (28 de juny).

No obstant això, aquesta nova foto de perfil ha durat només unes hores ja que han tornat a usar la imatge habitual de la Policia amb fons negre. Que hagin eliminat de sobte aquest suport públic al col·lectiu LGTBI ha sorprès els usuaris de les xarxes socials, que han insinuat que hi havia una ordre política darrere.

Avui el perfil de Facebook de @policiadepalma de @ajuntpalma ha posat durant tres hores la bandera 🏳️‍🌈

De sobte l'han eliminat i han tornat a posar el logo estàndard es veu que no ha caigut bé i algú ha donat ordres de llevar-la.

Molt trist tot, a Cort van cap enrere...😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/Oest3PVqfH — Miquel Àngel Barceló Cortés (@mabarcelocortes) June 27, 2023

El partit MÉS per Palma, ara a l'oposició, ha valorat que es tracta d'una mostra més de «la repressió, invisibilització i menyspreu cap als col·lectius LGTBI i les seves lluites».

Cal recordar que aquest fet se suma a la situació viscuda aquest dimarts en la Mesa del Parlament, on PP i VOX han impedit que es pengi aquest dimecres la bandera LGTBI a la façana del Parlament com s'ha fet altres anys.