MÉS per Palma se suma a la mobilització de l'Orgull: «Ara més que mai cal fer front als discursos d'odi»

Les regidores i el regidor de MÉS per Palma han penjat aquest dilluns la bandera LGTBI al balcó del grup municipal a la plaça de Santa Eulàlia per reivindicar tots els drets del col·lectiu i sumar-se així a la mobilització de l'Orgull del 28 de juny.

La formació municipal considera important visibilitzar la causa LGTBI més que mai, «just en un moment on es qüestionen de manera oberta els drets del col·lectiu, la legitimitat de la seva lluita i tots els avenços en legislació on justament les Balears han estat capdavanteres, així com els serveis d'atenció i suport especialitzada a aquests col·lectius».

A més, els ecosobiranistes han afegit que «malgrat els avanços dels darrers anys, i per molt que algunes formacions ho vulguin disfressar amb l'excusa de reduir serveis o proteccions, el col·lectiu LGTBI no està vivint en l'actualitat en una situació de plena normalitat».

Han assenyalat que fets ocorreguts els darrers dies així ho constaten, com l'agressió lgtbifòbica al carrer Sindicat de Palma, «o la trista notícia del suïcidi d'una veïnada transsexual a Lloseta».

«Ara més que mai cal fer front als discursos d'odi d'aquests que volen retallar drets i llibertats, aquest dia 28 hem de sortir massivament al carrer per contestar-los», han conclòs els regidors de la formació.