Arriba a Ciutat la primera 'Nit Solidària' contra el càncer

Aquest pròxim divendres, 30 de juny, se celebra a Palma la primera edició de 'La Nit Solidària', una festa benèfica organitzada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer de les Illes Balears per recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.

Des de l'Associació expliquen que per a aconseguir l'objectiu de superar el 70% de supervivència en càncer és necessari continuar impulsant la recerca oncològica i que els pacients tinguin garantit l'accés als resultats de recerca, afavorint que tots puguin accedir a la medicina i tractaments més innovadors. L'any 2022, l'entitat va adjudicar 24,5 milions a 195 noves ajudes centrades en el pacient, i a les Balears concretament es van aportar prop de 800.000 euros.

El president de l'Associació a les Balears, el Dr. José Reyes, ha subratllat que «encara queda molt per fer quant a recerca, sobretot en els tumors poc freqüents i amb baixa supervivència, i per això des de l'Associació continuem treballant dia rere dia, conscienciant a la població sobre la realitat científica i recaptant fons per a impulsar nous avenços. Serà una nit molt especial, una bonica experiència amb voluntaris, pacients, investigadors... Una magnífica oportunitat per a demostrar el compromís de la societat balear amb la lluita contra el càncer».

La celebració tendrà lloc al Museu Històric de Sant Carles. L'exposició 'La recerca en càncer, un repte mil·lenari' estarà situada a l'entrada del recinte i farà una explicació de les grans fites de la recerca contra el càncer, fil conductor d'aquest esdeveniment solidari.

Per amenitzar la vetllada, l'artista Paola Ribero durà a terme en directe una de les seves obres que se sortejarà durant la nit. En la mateixa línia, el caricaturista Bibi pintarà records divertits de tots aquells convidats que així ho desitgin.

El preu de l'entrada de La Nit Solidària és de 50 euros i ja es poden adquirir les entrades a www.rockthesport.com o a través de les xarxes socials de l'Associació.