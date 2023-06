El GOB insisteix en «la manca d'idoneïtat» de posar una planta de fabricació de formigó en el Polígon de Llevant de Palma

El GOB ha tornat a plantejar aquest divendres «la manca d'idoneïtat d'una planta de formigó en entorns residencials i de serveis» en relació amb el projecte d'implantació d'una planta de formigó en el Polígon de Llevant de Palma.

Segons ha informat el GOB, treballa juntament amb la Federació de Veïns de Palma, sobre «la problemàtica» per «evitar que els usos industrials dins de sòl urbà repercuteixin en la salut i qualitat de vida de les persones que viuen allà, pel renou, trànsit de camions pesats i per la pols».

Des del GOB han explicat que, «encara que la planta està situada en sòl qualificat com a industrial, es troba aferrada a una zona urbanitzada residencial en la qual hi ha habitatges». Així, han assegurat que «si la planta s'instal·la, aquestes famílies patiran situacions de renous, trànsit i pol·lució, que faran molt difícil la seva vida com a residents».

En aquesta línia, el GOB ha lamentat que «inexplicablement» Palma compta amb solars amb la qualificació d'industrial en «entorns on les activitats industrials no tenen cabuda des del punt de vista de racionalitat de l'ordenació urbanística dels usos».

Així, han considerat que «no és justificable la necessària implantació d'una activitat industrial d'aquest sentit en aquest entorn de la ciutat». «Des del punt de vista urbanístic és una activitat que col·lideix frontalment amb l'activitat habitual derivada dels usos residencials i de serveis», han afegit.

A més, han defensat que hi ha «arguments suficients per a considerar totalment incompatible aquesta activitat industrial amb la presència d'un parc d'habitatges plurifamiliars, per qüestions d'impacte acústic, impacte derivat del trànsit diari de camions d'entrada i sortida de la planta i per l'emissió de partícules de pols que impacten sobre la salut pública i el mitjà».

Sobre la fabricació del formigó que es preveu que es farà dins d'una coberta, amb els camions que carregaran a l'aire lliure, el GOB ha assegurat que «la pols resultant del procés de fabricació pot sortir per la zona de càrrega de camions, provocant molèsties als residents dels habitatges pròxims, els comerços i els usuaris de la carretera».

L'entitat ha recuperat un informe elaborat per professionals de l'àmbit sanitari quan es va pretendre una instal·lació similar a Son Güell. Aquest informe deia, entre altres qüestions, que «les explotacions d'àrids de la classe que es tracten, generen emissions de partícules de pols a l'atmosfera, la qual cosa constitueix un decrement més que evident de la qualitat d'aire».

Durant aquesta activitat l'informe d'impacte ambiental exposa que «les emissions sonores seran de 65db ja amb mesures correctores, que malgrat ser considerades acceptables legalment dins de les zones industrials, s'allunyen de la legalitat sonora d'una zona residencial i més encara referent a l'afectació del centre de salut abans indicat».

Així, el GOB ha sol·licitat que «es doni per rebuda aquesta al·legació i sigui estudiada i incorporada a l'expedient del projecte» i que «es tengui en compte l'al·legació i es desestimi el projecte per la seva ubicació inadequada».