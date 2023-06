Associacions pels drets dels migrants convoquen una manifestació a Palma per la matança de Melilla

Les organitzacions Les Balears Acollim, Amnistia Internacional (AI) i Oxfam Intermon han cridat a manifestar-se aquest dissabte a Palma per a recordar el primer aniversari de la matança de Melilla, de la qual es desconeix «amb certesa» la xifra de morts i desapareguts.

La convocatòria serà a les 12.30 hores davant de la Delegació del Govern espanyol i amb ella també es pretén reivindicar «veritat, justícia i reparació» pels fets del 24 de juny del 2022.

«El que va passar a la tanca de Melilla és una ofensa a la dignitat, i com a societat sensible a la vida humana i els drets humans si es banalitzen tragèdies com aquesta ens estam degradant», ha afirmat el portaveu de Les Balears Acollim, Carlos Martín.

Martín ha estat un dels encarregats d'anunciar la convocatòria, en una roda de premsa conjunta amb el president d'AI de Balears, Xavier Ramis, i el representant d'Oxfam, Fernando Oliver, amb motiu del Dia Internacional dels Refugiats.

Ramis ha assegurat que AI ja va acusar Espanya d'utilitzar material antiavalots per a aturar l'entrada de prop de 1.200 persones a territori espanyol des de la frontera marroquina amb Melilla.

«Aquesta actuació de les autoritats espanyoles i marroquines varen contribuir a la mort, almenys, de 37 persones i lesions a desenes, encara que un any després es continua sense saber amb certesa quantes persones varen morir aquell dia i la sort que varen córrer un mínim de 77 persones, les famílies de les quals no han tengut notícies des d'aleshores», ha afegit el representant de l'organització humanitària.

Alhora, ha citat un informe d'AI en què s'assenyala que les forces de seguretat dels dos països varen fer servir armes antiavalots «de manera letal i contrària a les normativa internacional», i fins i tot es varen emprar quan «les persones estaven sota control policial i no representaven cap amenaça».

A més, ha recalcat que aquest dia es varen produir «expulsions en calent i sumàries» d'almenys 470 persones per part de la Policia espanyola, que les va entregar a la Policia marroquina.

«Un any després resulta que la transparència i la rendició de comptes estan radicalment absents, ja que cap funcionari marroquí o espanyol ha comparegut davant de la justícia per les violacions de drets humans que varen donar lloc a la mort, desaparició i lesions causades a tantes persones», ha puntualitzat Ramis.

Per aquests motius, AI ha enviat 14 recomanacions a les autoritats espanyoles, marroquines, europees, africanes i l'ONU per a «conèixer la veritat del que va passar aquests dies i els següents, exigir una investigació independent, reclamar justícia als responsables de les actuacions i, finalment, reparar les víctimes».