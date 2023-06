Reivindicativa concentració a Palma contra les agressions LGTBIfòbiques

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous a Palma per a protestar contra l'agressió LGTBIfòbica que va patir Izan el 12 de juny passat mentre caminava per la barriada del Sindicat.

«Sortim a protestar i reivindicar perquè ens jugam la vida», ha asseverat la coordinadora tècnica de l'associació Ben Amics, Jan Gómez, qui ha subratllat que «aquestes situacions es donen més del que haurien» i que «per desgràcia» saben que aquesta no serà la darrera.

A més, ha manifestat que durant el camí per a arribar a la manifestació, diverses persones els han increpat mentre els cridaven «Arriba España!».

«Això és el que passa quan l'extrema dreta entra a les institucions, això és el que passa quan llences el símbol LGTBI a les escombraries. S'ha calculat un augment del 130 per cent de l'odi cap a les persones LGTBI+. Per això aquest any som la lluita resilient», ha explicat.

A la concentració hi eren presents diferents personalitats polítiques com l'exportaveu de l'Ajuntament de Palma i exregidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Alberto Jarabo (Podem), la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, l'exbatle de Palma, José Hila (PSIB), el coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez, la candidata al Senat de Sumar MÉS, Laura Pérez, el candidat al Congrés de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, la número dos al Congrés de Sumar MÉS, Elisabeth Ripoll, la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, així com Izan, la persona que va patir l'agressió LGTBIfòbica que ha motivat la concentració.

En declaracions a Europa Press, Izan ha detallat que els primers dies després de l'agressió «varen ser molt durs perquè era una por constant a sortir al carrer, por que em tornés a passar el mateix». Alhora, ha agraït el suport que li ha brindat l'associació Ben Amics, que li ha permès sentir-se «molt més relaxat i tranquil» en comptar amb l'ajuda del gabinet psicològic.

«Només puc mostrar agraïment perquè s'hagi convocat aquesta concentració per a visibilitzar més el tema. I, per descomptat, no faltaré a l'Orgull, i aniré més tranquil», ha afirmat.