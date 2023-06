El president de PIMECO dimiteix i passa a ser director d'Economia i Comerç de Cort

Antoni Fuster ha dimitit aquest dijous del seu càrrec com a president de la Patronal del Petit i Mitjà Comerç, per incorporar-se a l'Ajuntament de Palma com a director general d'Economia i Comerç.

Fuster deixarà oficialment el càrrec el pròxim dimecres, 28 de juny, i la patronal celebrarà eleccions per escollir el seu successor.

El darrer mes de febrer va ser reelegit president de Pimeco per unanimitat, i poc després de les eleccions del 28 de maig va manifestar la seva «satisfacció» pel canvi de govern municipal i va demanar al PP que, entre altres, retornàs els cotxes al centre de Palma.

En conèixer la notícia, la regidora i portaveu de Més per Palma Neus Truyol ha expressat que «així s'entenen millor les campanyasses que han fet des de Pimeco contra les peatonalitzacions i pacificacions del trànsit dels darrers anys. Feia campanya pel PP».