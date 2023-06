El PSOE Palma alerta de les conseqüències del nou organigrama municipal: «Evidencia la debilitat del batle»

El PSOE Palma ha criticat aquest dilluns el nou organigrama municipal presentat pel recentment escollit batle del PP, Jaime Martinez.

La formació ha considerat que la nova estructura «evidencia la debilitat del batle, així com l'absència de projecte per Ciutat». «Aquest feble organigrama de tan sols 10 regidors tindrà conseqüències negatives per a la ciutat, ja que serà impossible atendre les necessitats d'una ciutat dinàmica i diversa com Palma», han assegurat.

Han insistit que amb aquest nou organigrama el batle «posa en risc la viabilitat de garantir polítiques útils i necessàries per a la ciutadania. La primera decisió ha estat diluir la importància d'àmbits estratègics i fonamentals de la ciutat: el comerç, la cultura i l'esport han passat a ser apèndixs i la seguretat ciutadana, la lluita per la igualtat i el benestar social, un segon pla», han denunciat des de la formació.

El PSOE també ha subratllat que el PP ignora els barris de Palma «al no informar de la distribució dels districtes». Des de la formació han criticat la concentració de poder «en un sol regidor, el Sr. Bonet, demostrant que el PP de Marga Prohens tutela l'Alcalde Martínez».

Amb tot, des del PSOE han assegurat que lideraran l'oposició «amb fermesa i contundència, defensant cadascun dels avanços conquistats en els últims vuit anys i amb una posició vigilant davant del joc polític de PP i VOX».