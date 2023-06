L'espai Suscultura acull la xerrada 'La prostitució: negoci i explotació'

Homes per la Igualtat - Mallorca ha organitzat, amb entrada lliure i sota el títol 'Prostitució: negoci i explotació', una nova xerrada-col·loqui a l'espai Suscultura de Palma, el proper dijous 22 de juny a les 19.30 hores. Aquesta trobada servirà per a conèixer una mica més el que representa la prostitució com a negoci i eina d'explotació, i per tant, també, com una forma de violència contra les dones.

«Les Balears som una terra receptora de turisme sexual. Unes illes en què, segons les estimacions de l'Estudi sobre la prostitució, la tracta i l'explotació sexual a les Illes Balears, publicat per l'IB-Dona, aquest negoci il·lícit mou més de 70 milions d’euros a l’any, on hi ha centenars de pisos en què dones, massa sovint soles i desemparades, exerceixen la prostitució i s’exposen a la violència sense cap casta de protecció. Una comunitat en la qual s’estima que més de 90 mil homes paguen cada any per prostituir dones; en què entre el 30 % i el 50 % de les dones prostituïdes també són víctimes de tràfic, i en què, tot i aquesta realitat, en els darrers cinc anys tan sols s’han emès deu sentències corresponents a casos de delicte de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual i delictes sexuals que afecten menors en situació d’explotació», explica Homes per la Igualtat.

Per a parlar-ne comptaran amb la presència de la jurista Maria Duran i Febrer.Nascuda a Manacor l'any 1953, ha dedicat tota la seva experiència professional a la defensa dels drets de les dones. Ha estat corredactora, entre d'altres, de l'avantprojecte de Llei orgànica integral contra la tracta i l'explotació d'éssers humans. Va ser vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis des de 2017 a 2019, així com sòcia fundadora de l'European Woman Lawyer Association, del Lobby de Dones de Mallorca i del col·lectiu Dones de Llevant. A la darrera legislatura (2019-2023), ha estat directora de l'Institut Balear de la Dona.