Una trentena d’entitats convoquen la manifestació de l’Orgull LGTBI+ a Palma amb el lema 'Som la lluita resilient; ni una passa enrere'

Ben Amics ha organitzat la manifestació amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, el proper 28 de juny, a Palma. L'entitat referent a les Illes Balears fa una crida a tota la societat per a donar resposta als atacs de la dreta i l'extrema dreta i blindar els drets i les llibertats conquerides. Fins el moment, una trentena d’organitzacions, entre associacions, col·lectius, sindicats i partits polítics, s’han afegit a la convocatòria unitària.

La manifestació serà a Palma, el dimecres 28 de juny i arrencarà a les 18 hores des del Born. El recorregut és una novetat ja que enguany el punt final on es llegirà el manifest serà al Parc de les Estacions, i no a la Plaça de Cort com s’ha fet els darrers anys. El motiu d’aquest canvi és donar major visibilitat a l’acte des d’un punt neuràlgic de Palma que connecta amb la resta de l’illa, ha informat Víctor Robles, president de Ben Amics.

Robles ha recordat la figura de l’activista Pedro Zerolo quan es compleixen vuit anys des de la seva mort, i ho ha fet repetint una de les seves consignes: «La bandera LGTBI+ sempre es du per fora», en referència a la visibilitat del col·lectiu com a principal eina de lluita.

En aquest sentit, Ben Amics i les entitats convocants han acordat que el lema de la convocatòria sigui 'Som la lluita resilient; ni una passa enrere'. «Fa dècades que lesbianes, gais, trans, bisexuals, i intersexuals lluitam per conquerir drets i llibertats que s’ha aconseguit materialitzar en forma de lleis, i no permetrem retrocessos», ha declarat el president de l’entitat.

Víctor Robles també ha llençat un missatge al Partit Popular i la seva presidenta, Marga Prohens, a qui ha recordat que la Llei LGTBI de les Illes Balears és «una conquesta de tota la societat que va obtenir el suport unànime del Parlament balear el 2016, inclòs el vot de la senyora Prohens que era diputada. Li demanam coherència i dignitat, i un compromís ferm amb la llei autonòmica».

