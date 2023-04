La plaça Major de Palma acollirà dissabte la Fira de l'Oli de Mallorca

El pròxim dissabte, 29 d'abril, se celebrarà la Fira de l'Oli de Mallorca, que es fa per tercer any a ciutat amb l'objectiu de donar visibilitat a la producció local d'oli d'oliva com a producte relacionat estretament amb la cultura i tradició de Mallorca.

La iniciativa, organitzada pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Oli de Mallorca, compta amb el suport de PalmaActiva.

Enguany tendrà la participació de 13 paradetes de fusta en les quals es podran trobar productes d’oli i derivats de l'oli, així com gastronòmics. Els expositors que hi trobarem són: Oli Verderol, Aubocassa, Son Catiu, Son Mesquidassa, Treurer, sa Cadernera, Olí d'un temps, Oli Son Matge, son Moragues, Son Mir, Ganivets Campins, Xia Joies i Denominació d'Origen Oli d'Oliva de Mallorca.

La Fira obrirà al públic a les 10 h fins a les 15 i disposarà d'una amenització musical a càrrec del grup Swingtonizando així com d'animació infantil.

A més, el pròxim 28 d'abril tendrà lloc al Casal Balaguer la conferència 'L'oli a la cultura popular mallorquina' a càrrec de Rafel Perelló.