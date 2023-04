Pimeco demana a MÉS que no es compliqui l'accés al centre comercial de Palma: «Volem una ciutat sostenible però accessible»

El candidats a la presidència del Govern, a la batlia de Palma i al Consell de Mallorca de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, Neus Truyols i Jaume Alzamora, respectivament, han visitat, aquest dilluns, la seu de Pimeco per a donar a conèixer les seves propostes electorals en matèria de comerç.

«Volem una ciutat sostenible però la volem accessible. A la nostra comunitat tenim 10.000 comerços a la menuda i la majoria són a Palma. Quan la gent no pot arribar amb facilitat a la ciutat, no hi ha vendes», ha encetat la reunió el president de Pimeco, Toni Fuster.

Durant aquesta reunió, socis i membres de la junta directiva de la patronal han demanat als candidats de MÉS que apostin per «recuperar el comerç dels pobles» i «es replantegin les zones de gran afluència turística». També han posat damunt la taula la necessitat d’establir un diàleg amb comerciants i veïnats a l’hora de planificar obres de tancament de determinades zones al trànsit rodat o de creació de grans eixos cívics. «Mentre es fa l’obra el que no ven i ho passa malament és el comerciant. Un carrer en obres fuig del cap del consumidor», han dit els comerciants.

Els comerciants també han lamentat que «cada vegada es complica més l’accés al centre històric de la ciutat. Cada vegada es tarda més i costa més venir a comprar al centre». En aquest sentit, el candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Lluís Apesteguia s’ha compromès a estudiar possibilitats per a «evitar el greuge que a les grans superfícies l’aparcament sigui gratuït i al centre de la ciutat els aparcaments siguin cars». «Necessitam un transport públic més àgil si de veres el volem convertir en alternativa a mobilitat privada», ha manifestat Apesteguia. «Clarament apostam per una reducció de l'ús del vehicle privat a la vida quotidiana. La transició del transport privat al públic l’hem de fer amb molt de diàleg i amb consens amb veïnats i comerciants de la zona», ha dit la candidata de MÉS per Mallorca a la batlia de Palma, Neus Truyols.

«El turisme i la globalització ens duu a la pèrdua de la identitat. La transformació econòmica ha d’anar de la mà de les empreses d’aquí. El petit comerç és bàsic perquè ens representa. El nostre programa contempla actuacions per fer créixer el petit comerç i ens avala la feina feta quan ens ha tocat gestionar directament les àrees de comerç», ha dit el candidat de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora.

Aquesta reunió entre els representants de MÉS i els socis de Pimeco respon a la convidada que Pimeco ha fet a tots els partits polítics que presenten la seva candidatura a les eleccions del pròxim mes de maig.