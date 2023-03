L'OCB celebra el centenari de l'Associació per la Cultura de Mallorca amb un programa d'actes a Can Alcover

Enguany es compleix el centenari de la fundació de l'Associació per la Cultura de Mallorca, la plataforma unitària que tengué per objecte difondre i impulsar la llengua catalana com a suport de la cultura mallorquina.

L'Obra Cultural Balear, en el marc del seu 60è aniversari, ha organitzat un programa d'actes a Can Alcover per commemorar la lluita d'aquesta entitat pionera:

Dimecres 29 de març tendrà lloc a les 19 hores la taula rodona 'Cent anys de l'Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936)' , presentada pel professor Antoni Llabrés i amb la participació de l'historiador i catedràtic Sebastià Serra, l'historiador i activista Bartomeu Carrió i el professor Arnau Company.

Dimecres 5 d'abril a les 19 hores, se celebrarà la conferència 'Vindicació de "La Nostra Terra"' a càrrec de Bartomeu Mestre 'Balutxo' i presentada per Berta Sureda.

A més, el divendres 31 de març a les 12 hores es farà l'acte de col·locació de la placa commemorativa al carrer Bisbe Perelló, 2. Hi intervendran de Llorenç Carrió, el filòleg Joan Miralles i el professor Antoni Marimon.