Milers de persones prenen els carrers de Palma pel 8M

Milers de persones han omplert els carrers de Palma de reivindicació en el Dia Internacional de les Dones. Ho han fet en dues manifestacions organitzades de manera separada per la Coordinadora 8M Transfeminista i el Moviment Feminista de Mallorca.

La primera, que incloïa la lluita de les dones trans, ha sortit des de la plaça d'Espanya cap a les 18.00 hores fins a acabar a la plaça Cort, on han llegit el manifest.

Unes 1.400 persones, segons càlculs de la policia, -3.000 segons la Coordinadora-, han participat en aquest primer recorregut, que s'ha fet per primera vegada enguany «davant la necessitat de poder garantir que aquest 8M hi haurà un espai segur per a totes les companyes, especialment per les dones trans».

«Estam molt contentes perquè hem pogut fer aquesta alternativa i perquè la nostra convocatòria realment representa el que és la majoria del moviment feminista, que és transinclusiu», ha dit en declaracions als mitjans la Coordinadora 8M.

«No és el dia de la dona, és el dia de les dones, de la diversitat de dones», ha insistit, alhora que ha demanat al Moviment Feminista de Mallorca que «torni als principis del que era».

Cal recordar que des d'aquesta nova Coordinadora remarquen que estan «agraïdes» per tota la feina que s'ha fet des del Moviment Feminista de Mallorca, però consideren que, amb els anys, «ha deixat de ser un espai segur per a les persones trans i altres col·lectius vulnerables». En resum, «volem que aquest espai, de cara al futur, pugui ser un espai de confluència, sobre les bases d'un feminisme inclusiu amb totes les dones, a més d'un espai crític amb el sistema capitalista on les dones treballadores, en concret les més vulnerables, en puguin ser protagonistes». Un missatge que, com hem vist amb l'èxit de la convocatòria, ha estat acollit per molta gent.

Una hora més tard començava la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Mallorca, que també ha comptat amb milers de persones. En aquest cas, ha començat al Parc de les Estacions fins a acabar al passeig del Born, on s'ha llegit també el manifest.

Al manifest han destacat l’explotació sexual i reproductiva a la qual estan sotmeses les dones i han apostat per una educació sexual i afectiva plenament feminista, que elimini les jerarquies i fulmini els rols sexuals. A més, han tengut unes paraules per a «les dones i nines iranianes i afganeses que arrisquen la pell per desobeir les lleis misògines que les volen matar en vida».

Responent a les preguntes dels periodistes, abans de començar la manifestació han assegurat que entenen «que si algú no vol continuar en el moviment i vol pertànyer a un altre està en el seu dret».