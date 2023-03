L'aeroport de Palma, reconegut com a millor aeroport d'Europa

L'aeroport de Palma ha estat reconegut pel Consell Internacional d'Aeroports com a millor d'Europa en la categoria d'entre 25 i 40 milions de viatgers.

Segons ha informat Aena en una nota de premsa, Son Santjoan ha estat reconegut pel Consell Internacional per tercer any consecutiu, ja que el 2021 va ser premiat per disposar de les millors mesures d'higiene a Europa contra la Covid-19 i l'any passat, amb el 'The Voice of the Customer', pel seu compromís d'escoltar el passatger.

Aquests premis són «importants», segons han destacat, ja que provenen de les valoracions que fan els passatgers en enquestes.

Aquests premis es basen en els resultats de les enquestes que es realitzen per a mesurar la percepció dels passatgers sobre la qualitat del servei a través de qüestionaris en què valoren la seva experiència als aeroports en relació a aspectes com l'accés, les instal·lacions, l'amabilitat del personal, la seguretat i el temps d'espera a el control de seguretat.

El director de l'aeroport, Tomás Melgar, ha assenyalat que el premi rebut és fruit de «l'esforç i el treball que desplega diàriament tot l'equip, amb l'objectiu d'oferir el millor servei als nostres passatgers».