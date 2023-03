Aquest dimarts Palma acull la segona sessió de la Mostra de cinema en català d'enguany

CineCiutat de Palma serà una de les seus aquest dimarts de la segona sessió, titulada 'Arrelant', de la 7a edició de la mostra dels Premis VOC (Versió Original en Català), que impulsa Òmnium Cultural. Juntament amb altres sales d'arreu del domini lingüístic, es projectaran cinc documentals que opten a uns premis que, any rere any, es consoliden com un reconeixement a la producció de curtmetratges en català.

Els guardons tenen l'objectiu d'impulsar la producció de continguts audiovisuals de qualitat en català i contribuir a la seva difusió i ampliació de públic, així com impulsar el talent emergent. Els premis compten amb quinze obres finalistes, nou curtmetratges de ficció i sis curtmetratges documentals, que competiran pels dos premis del certamen en cadascuna de les dues categories.

La mostra, que ha anat creixent any rere any, itinera per més de 80 municipis d’arreu dels Països Catalans. Els curtmetratges finalistes es podran veure en diferents sales de cinema i espais culturals del 16 de febrer al 16 de març, així com a la plataforma Filmin. Les entrades són gratuïtes amb l’objectiu de que la cultura sigui accessible a tothom.