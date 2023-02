L’Ajuntament de Palma obre el termini per a la presentació de candidatures per als Premis Rosa Bueno 2023

L’Ajuntament de Palma, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha obert el període per a presentar candidatures als Premis Rosa Bueno 2023.

Amb aquesta convocatòria el consistori cerca millorar la visibilitat de les entitats, els col·lectius i les persones amb una destacada trajectòria en matèria de participació ciutadana i que treballen a la nostra ciutat. Es vol, a més, contribuir a enfortir el teixit associatiu, el moviment veïnal, les entitats ciutadanes i els col·lectius que contribueixen a crear i reforçar la participació ciutadana de qualitat, organitzada i compromesa amb una atenció especial als joves, als sectors socials vulnerables, i amb la igualtat de gènere.

Des d’aquest dilluns i fins dia 4 de març estarà obert el termini per a presentar candidatures als Premis Rosa Bueno 2023. Les persones interessades ho poden fer telemàticament per registre electrònic amb el certificat en el cas de les entitats i, de manera presencial, per a les persones físiques.

Els premis consten de dues categories, la primera (Categoria A) està a dreçada a projectes de col·lectius i associacions sense ànim de lucre que desenvolupen la seva tasca a Palma.

Els projectes guanyadors a cadascuna d’elles rebran 2.500 euros i una placa acreditativa. Està dividida en sis premis temàtics:

a. Impuls a la participació ciutadana com a eina de transformació social.

b. Impuls a la participació juvenil.

c. Impuls a la participació de sectors socials vulnerables o en risc d’exclusió social.

d. Impuls a la igualtat de gènere des del teixit associatiu.

Pel que fa a la segona categoria (Categoria B) fa referència a la trajectòria personal en matèria de participació ciutadana i reforç del teixit associatiu, desenvolupada en el marc de col·lectius i entitats.

La persona guanyadora d’aquesta categoria rebrà una placa acreditativa.

Rosa Bueno

La figura de Rosa Bueno (Villapalacios 1945 – Palma 2009) forma part de la història del moviment veïnal i de les organitzacions ciutadanes sense ànim de lucre de la ciutat de Palma. El seu compromís personal s’ha convertit en un referent inqüestionable, perquè va potenciar la participació ciutadana als barris, a les organitzacions socials diverses, a grups d’activitats populars i a òrgans de participació institucionals.