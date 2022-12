[VÍDEO] Pregó de la Festa de l'Estendard de l'actriu Lina Mira

L'actriu Lina Mira ha estat la pregonera de la Festa de l'Estendard de Palma d'enguany. Amb aquesta elecció s'ha volgut reconèixer la trajectòria de la intèrpret palmesana, que a més d'actriu és directora d'escena i docent d'art dramàtic.

El pregó que ha llegit Mira ha versat sobre la 'Palma humanista' i ha estat una expressió de desitjos amb els quals imagina una Palma que defensa l'humanisme i integra el teatre al sistema educatiu, una Palma on els professionals de les arts escèniques floreixen i les persones retornen al centre del sistema.

Cal destacar que el vestuari de Mira al pregó és una cessió de Koluté, taller prelaboral de Càritas Mallorca, el qual, mitjançant la formació en confecció industrial, dona noves oportunitats a persones en situació d'exclusió social. El nom de la línia pròpia de moda és Koluté Càritas Mallorca.

La Festa de l'Estendard rememora l'entrada a la ciutat de Jaume I durant la conquesta de l'illa de Mallorca. Ha rebut la consideració de FIC per part del Consell de Mallorca i és considerada com una de les festes més antigues d'Europa, ja que se'n té notícia des del segle XIII.

El pregó

Molt Honorable Senyor Batle de Palma, digníssimes autoritats.

Família, amigues, amics, ciutadans i ciutadanes de Palma de totes les ètnies, cultures, creences i maneres d’estimar, actrius, actors i forans de la resta de Mallorca i de fronteres enllà. Això darrer ho he copiat de l’encapçalament del seu pregó a la historiadora Maria Barceló Crespí, perquè em va semblar preciós.

Primer de tot, moltes de gràcies per venir, avui, aquí, a fer me costat davant la que consider una fita de grandíssima responsabilitat per a una palmesana de tan poca rellevància.

Gràcies, també, als qui no heu pogut assistir-hi en persona però que, des d’onsevulla que siau, m’enviau el suport i la força necessàries per dur a terme aquesta empresa. Mon pare, ma mare, rep el vostre amor i vos tenc absolutament presents en aquest acte que, si no fos per les vostres saluts fràgils, presenciaríeu asseguts entre nosaltres. Precisament, és a vosaltres dos a qui vull dedicar, amb especial preeminència, allò que avui passarà entre aquestes parets farcides de filles i fills il·lustres.

Tenir l’oportunitat de ser, tal dia com avui, en aquesta bella estança, el saló de plens de l’Ajuntament de Palma, és per a mi molt emocionant. Com ho és haver rebut l’encàrrec de pregonera de la Festa de l’Estendard d’enguany, honor que vos agraesc de tot cor. Emocionant i curiós.

Quan m’arribà la proposta d’escriure entorn de Palma i amb motiu de festejar una fita com la que dona sentit a la celebració d’avui, he de confessar que primer de tot vaig pensar –A mi? Per què? Què dic? Què escric?– Quan, posteriorment, el cronista de la ciutat em va aclarir que la proposta era molt honrosa, encara em ressonaren amb més força aquestes preguntes. Llavors, vaig pensar en ma mare, en l’alegria i l’orgull que, segurament, sentiria en conèixer la notícia..., i aquí som.

Entrem un poquet en context: la Festa de l’Estendard, és en paraules del professor Gabriel Bibiloni “...una de les festes civils més antigues d’Europa. Se celebra a la ciutat de Palma d’ençà del segle XIII per a commemorar la conquesta de l’illa per Jaume I i la incorporació de Mallorca al món català i cristià. És un homenatge al Conqueridor i a la seva Senyera, que és la del poble mallorquí.”

En efecte, el 31 de desembre de 1229, Jaume I assaltà i conquerí Madina Mayurqa i l’anomenà Ciutat. I hi introduí la llengua catalana, bellíssim instrument de comunicació que, avui dia en un tot de noms, de sons i de formes diverses i precioses, encara parlam alguns mallorquins.

Entre aquella urbs medieval conquerida i aquesta Palma digital gentrificada han passat 793 anys.

En ple segle XXI, anomenat de la comunicació i de les persones, em sembla que no té sentit, de cap de les maneres, elogiar la usurpació del seu territori a un altre poble, seria com aclamar la guerra, tant la que patim a Europa, ben al costat de ca nostra, com qualsevol de les 59 guerres actives, ara mateix, al nostre planeta. Com digué l’historiador atenenc Tucídides, fa 2.500 anys, “calamitats que succeeixen i que sempre succeiran mentre la naturalesa humana sigui la mateixa”. Força al poble ucraïnès!

Crec, fermament, en el judici d’aquells intel·lectuals i científics que afirmen que mentre la cultura de la competició, de la confrontació, de la guerra marqui el signe dels nostres temps ens serà molt difícil restaurar la filantropeia, la humanitas, com la traduí Ciceró. I que, únicament, l’humanisme, l’amor a l’ésser humà, podrà dotar de sentit la nostra existència perquè, només llavors, reintegrarem l’empatia i la compassió, sentiments imprescindibles perquè les persones que conformam cada societat, també la palmesana, puguem conviure en pau en aquest món nostre globalitzat i superpoblat.

La bogeria pel consumisme i el capitalisme no basten per cobrir les necessitats humanes intel·lectuals i emocionals, de pensar més enllà, d’entendre el món i la pròpia existència. L’ésser humà ja no és al centre del sistema i mentre romanguem desplaçats vagarem perduts a través de la Història i el sentiment de buit de les nostres vides seguirà traduint-se, exponencialment, en tot tipus de disfuncions mentals, un dels mals majors del segle actual.

Per això, potser comença a ser urgent, com ho és ja atendre les conseqüències del canvi climàtic, treballar per recuperar una educació creada entorn de l’humanisme, que ens ajudi a desenvolupar la part emocional, ens connecti amb l’altre i ens permeti integrar el sentit de pertinença a un grup. En definitiva, que ens retorni al centre del sistema.

Els quatre pilars de l’educació, segons l’Informe Jacques Delors per a la UNESCO de l’any 1996, són: 1. Aprendre a conèixer, 2. Aprendre a fer, 3. Aprendre a viure junts i 4. Aprendre a ser. Vies imprescindibles per fer front a “la deshumanització del món vinculat a l’evolució tecnològica”. Afegeix que, [...“Més que mai, la funció essencial de l’educació és conferir a tots els éssers humans la llibertat de pensament, de judici, de sentiments i d’imaginació que necessiten perquè els seus talents assoleixin la plenitud i per seguir sent artífexs, en la mesura del possible, del seu destí...”] [“...s’ha de concedir un lloc especial a la imaginació i a la creativitat...”] [“...A l’escola, l’art i la poesia haurien de recuperar un lloc més important que el que els concedeix, a molts de països, un sistema interessat en allò utilitari més que en allò cultural.”]

L’Institut Internacional del Teatre, ITI, l’organització d’arts escèniques més gran del món, fundada l’any 1948 per experts en teatre i dansa i la UNESCO, imagina un món que atorga un gran valor i importància a les arts escèniques, un món on l’educació en les tècniques que li són pròpies i matèries relacionades s’ofereix en tots els nivells d’educació, des de la primària fins a la secundària i la universitat.

Com a docent d’art dramàtic puc afirmar que el teatre, com a matèria d’ensenyament, és un vehicle d’expressió, de comunicació, de feina en equip, d’integració en un grup; potencia la imaginació, la creativitat, la desinhibició, el respecte per l’altre i l’autoestima; genera consciència lingüística, artística, de comunitat i permet assajar la vida, entre molts d’altres aspectes formatius.

Tenint en compte que cada any, de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, ESADIB, surt una nova fornada de titulats, integrar els especialistes en aquesta àrea al sistema d’ensenyament, oferiria llocs de feina de qualitat a persones que fan part d’un sector històricament precari.

La missió de l’ITI és treballar per una societat on les arts escèniques i els seus artistes prosperin i floreixin. Per això, també imagina un món on els artistes escènics poden treballar i presentar les seves idees creatives al públic; un món on les autoritats locals, regionals i nacionals, així com patrocinadors i donants, inverteixen en les arts escèniques i financen organitzacions, institucions i artistes en els camps del teatre, la dansa i el teatre musical en totes les seves formes diverses; un món on les arts escèniques, especialment el teatre, s’utilitzen a les comunitats per al desenvolupament i la comprensió mútua i per construir la pau a les zones de conflicte i a tot el món; un món on es protegeixen les diverses cultures i expressions i es promou la innovació.

Des del meu punt de vista, un món on el conjunt de professionals del teatre deixen de tenir en l’imaginari col·lectiu una imatge bohèmia – bohèmia en el sentit de malviure del seu ofici– i estan totalment integrats en la societat, a la qual ofereixen els seus serveis especialitzats i necessaris.

El mateix ITI va establir el 27 de març com el Dia Mundial del Teatre. D’ençà de l’any 1962, convida una figura de talla mundial perquè escrigui un missatge on comparteixi les seves reflexions sobre el tema Teatre i Cultura de Pau. Aquest missatge circula per tot el món.

L’any 2018 va ser el torn de l’escriptora i periodista mexicana Sabina Berman, que en un exercici de síntesi magistral articula l’evolució del fet teatral des que en tenim constància, fa 2.500 anys, fins avui dia.

Vos convid a tancar els ulls perquè el viatge sigui més íntim. Diu així:



“Podem imaginar

La tribu caça ocells llançant petites pedres, quan l’enorme mamut irromp i RUGEIX –i al mateix temps un petit humà RUGEIX com el mamut. Llavors, tots corren...

Aquell rugit de mamut proferit per una dona humana –vull imaginar la dona– és l’inici d’allò que ens fa l’espècie que som. L’espècie capaç d’imitar allò que no som. L’espècie capaç de representar l’Altre.

Saltem 10 anys, o 100, o mil. La tribu ha après a imitar altres éssers i representa al fons de la cova, a la llum tremolosa de la foguera, la cacera d’aquell matí. Quatre homes són el mamut, tres dones són el riu, homes i dones són ocells, arbres, núvols. Així, la tribu captura el passat amb el seu do per al teatre. Més sorprenent: així la tribu inventa possibles futurs: assaja possibles formes de vèncer l’enemic de la tribu, el mamut.

Els rugits, les siulades, els murmuris –les onomatopeies d’aquest primer teatre– esdevendran llenguatge verbal. El llenguatge parlat esdevendrà llenguatge escrit. Per un altre rumb, el teatre esdevendrà ritual i llavors cinema. I en la llavor de cada una d’aquestes formes seguirà havent-hi el teatre. La forma més senzilla de representar. La forma viva de representar. El teatre, que com més senzill més íntimament ens connecta a la capacitat humana més sorprenent, la de representar l’Altre.

Cada 27 de març, a tots els teatres del món, celebram aquesta gloriosa capacitat humana de fer teatre. De representar, i així capturar el nostre passat per entendre’l –o d’inventar possibles futurs per a la tribu, per ser més lliures i més feliços. Parl, per descomptat, de les obres de teatre que realment importen i transcendeixen l’entreteniment. Aquelles obres de teatre que importen, avui es proposen el mateix que les més antigues: vèncer els enemics contemporanis de la felicitat de la tribu, tot gràcies a la capacitat de representar.

Quins són els mamuts a vèncer avui en el teatre de la tribu?

Jo dic que el mamut major és l’alienació dels cors humans. La nostra pèrdua de la capacitat de sentir amb els Altres: de sentir compassió. I la nostra incapacitat de sentir amb allò Altre no humà: la Naturalesa.

Vaja paradoxa. Avui, a la vorera final de l’Humanisme –de l’era de l’Antropocè, de l’era en què l’humà és la força natural que més ha canviat i canvia el planeta– la missió del teatre és inversa a la que reuní la tribu originàriament per fer teatre al fons de la cova: avui hem de rescatar la nostra connexió amb allò natural.

Més que la literatura, més que el cinema, el teatre –que exigeix la presència d’uns éssers humans davant uns altres éssers humans– és meravellosament apte per a la tasca de salvar-nos de tornar-nos algorismes. Pures abstraccions.

Llevem-li al teatre tota cosa supèrflua. Despullem-lo. Perquè com més senzill el teatre, més apte per recordar-nos l’única cosa innegable: som mentre som en el temps, som mentre som carn i ossos i un cor bategant en els nostres pits. Som aquí i ara solament.

Visca el teatre. L’art més antic. L’art més present. L’art més sorprenent. Visca el teatre.”

I va haver-hi una època en què el teatre era molt viu a la nostra ciutat, que hi bategava amb molta de força. L’any 1981, per iniciativa de Jaume Adrover, amb el suport i l’entusiasme de Nicolau Llaneres, regidor de cultura en aquell moment, i el patrocini de l’Ajuntament de Palma va néixer l’esdeveniment teatral de més rellevància i prestigi de la ciutat, el Festival Internacional de Teatre de Palma.

Al llarg de deu anys, els palmesans poguérem gaudir a casa de l’art d’algunes de les figures teatrals més punteres del moment a tot el món. Palma es convertí en un punt de trobada cultural d’àmbit internacional. Per les taules de l’Auditorium, principalment, però també per les del Teatre Principal i el Teatre Municipal, i per espais urbans com la plaça Major o el parc de la Mar, hi passaren amb les seves companyies artistes de la talla de Tadeusz Kantor, Dario Fo, Lindsay Kemp, el Piccolo Teatro di Milano, el Teatre Negre de Praga, el Ballet de l’Òpera de Pequín i molts més.

També, hi vengueren les millors companyies de l’Estat, amb tota la seva diversitat lingüística, però, especialment, les grans companyies en llengua catalana com Dagoll Dagom, Els Comediants, Els Joglars o la companyia del Teatre Lliure, entre d’altres.

Entorn de les representacions, s’organitzaven cicles de conferències, debats i tertúlies amb la participació d’intel·lectuals de renom i actors o directors de les obres en cartell al Festival. Totes aquestes activitats nodrien els artistes locals i esperonaven la seva creativitat. Palma bullia de cultura en viu.

A la sisena edició, l’any 1986, a la Sala Magna de l’Auditorium de Palma, que estava plena de gom a gom d’un públic compromès absolutament amb el fet teatral, com sempre ho estaven totes i cada una de les funcions de l’enyorat Festival, va venir Josep Maria Flotats amb el seu Cyrano de Bergerac.

Jo hi era entre el públic i durant aquella meravellosa representació, on tota la tribu vibràvem amb la manera de dir del mestre i el seu elenc, vaig tenir una epifania.

Se’m va revelar la vocació, o més ben dit, se’m va desbocar la vocació amb tota la seva força bruta, tots els porus del meu cos traspuaven una emoció fins llavors desconeguda, tota jo era un fenomen elèctric que gairebé levitava amb l’ànima copsada per la bellesa de l’art, per la força del teatre.

Em consta que no vaig ser l’única actriu mallorquina colpida per tal prodigi i el públic, ho sé del cert, mai se n’oblidarà.

L’any 1990, va tenir lloc la darrera edició del Festival.

Tornant a la Terra, en termes econòmics, un teatre ple pot ser un negoci molt lucratiu, però per omplir els teatres, sobretot, necessitam tornar a generar afició, necessitam de nou crear públic. Les ja poques companyies professionals, establides a Palma o a altres indrets de l’arxipèlag balear, que poden tenir una mínima estructura per sostenir la producció i posterior distribució dels seus espectacles propis, no poden oferir a ningú més aquests serveis, ni fer apostes per altri, ni tan sols contractar elencs nombrosos, atès que l’èxit i la gira de cada proposta artística és sempre una incògnita. Fins i tot, quan els espectacles, una vegada estrenats, demostren que compten amb un públic en potència.

ixí les coses, les intèrprets ens hem hagut de transformar en creadores generadores dels nostres llocs de feina. Però la realitat és que estar al capdavant de la producció per aconseguir recursos, per minsos que siguin, i cercar un equip tècnic i artístic que vulgui fer l’aposta amb tu, a més de ser la dramaturga, la directora, la comunicadora, la protagonista i la distribuïdora de l’espectacle, és insostenible.

L’aparició d’IB3 Televisió va suposar un nínxol de mercat que va proporcionar, sobretot en els temps de ficcions audiovisuals com Mossèn Capellà o Llàgrima de Sang, un oasi de treball en condicions per a molts d’artistes i tècnics de les Illes, condicions que producció rere producció s’han anat esvaint.

Els professionals de l’escena tenim un petit percentatge de representació en una societat que és bàsicament turística i a mesura que aquest decorat preciós, on els locals hem de viure al backstage, se gentrifica, la nostra cultura, també, se gentrifica.

Amb el desig de construir les estructures necessàries per ocupar el lloc que ens correspon en la societat, com a legataris de les creacions i la cultura i el patrimoni teatral de les arts escèniques palmesanes, mallorquines, illenques; com a dona, com a artista i com a palmesana, m’imagín una Palma on, seguint el model de Manacor, aconseguim generar nous i fidels espectadors que omplen els nostres teatres; una Palma on amb l’Ajuntament, el Consell i el Govern organitzam un edifici, dotat amb les infraestructures i els pressuposts suficients, on els artistes convivim, cream, col·laboram i intercanviam serveis; una Palma on l’Escola Municipal de Teatre es consolida i deixa d’existir amb intermitències; una Palma on integram el teatre com a eina educativa i de treball social; una Palma on la societat i els treballadors de les arts en viu es troben, intercanvien idees i conviuen.

Una Palma, en definitiva, on les arts escèniques i els seus artistes prosperen i floreixen.

En poques paraules, una Palma humanista.

Molts d’anys!

Palma, desembre, 2022