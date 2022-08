Tancades al bany les platges de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Major i Cala Nova per abocaments d'aigües mixtes

Arriben les pluges i, com ja resulta massa habitual, es tanquen al bany les platges de Ciutat. L'Ajuntament de Palma ha informat aquest dissabte que la tempesta han provocat abocaments d'aigües mixtes i, per això, s'ha procedit al tancament de les platges de Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Major i Cala Nova.

Així, Cort ha indicat que aquestes platges han estat senyalitzades amb bandera vermella després de les intenses pluges d'aquest migdia i romandran tancades al bany fins que les anàlisis de les mostres d'aigua indiquin que són aptes per a poder nedar.

A més, el Consistori ha recordat que estan «molt avançades» les obres de construcció del col·lector que intercepta les aigües i el tanc de tempestes, que preveuen evitar el 90% d'aquests abocaments.