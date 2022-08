Amics de la Casa del Poble convoca una trobada per celebrar l'any de reivindicacions de la plataforma

L'associació Amics de la Casa del Poble ha organitzat per al pròxim 3 de setembre una trobada enfront del solar de la Casa del Poble (C/Reina Maria Cristina, 25, Palma) per a celebrar el primer any de mobilitzacions per a protegir l'enclavament.



La plataforma ha recordat que l'objectiu de la reivindicació és preservar la memòria de la Casa del Poble mitjançant un equipament públic i que estan a l'espera de la resposta de diverses institucions.



Segons han recordat, en l'àmbit autonòmic, el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, està tramitant la inscripció de l'espai en el catàleg d'Espais de Memòria.



Al mateix temps, s'està a l'espera de trobar a través de l'Ajuntament de Palma la fórmula per a una permuta amb els actuals propietaris del solar que, no obstant això, ja han començat les obres de consolidació dels fonaments del solar.