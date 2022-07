Aquest dilluns s'asfaltaran diversos carrers de la barriada de Son Roca de Palma

L'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma asfaltarà aquest dilluns diferents carrers de la barriada de Son Roca.

Aquestes tasques, que es realitzaran a través del contracte de serveis viaris, es duran a terme al carrer Reverend Gabriel Bestard fins al carrer de Can Ferragut, en la rotonda de Maria Antònia Salvà, i al carrer Cap de Formentor, on s'ha planificat executar dos nous passos elevats per a vianants que millorin la seguretat viària d'aquest entorn.

La previsió de l'Ajuntament és que les tasques es puguin completar durant la jornada d'aquest dilluns.