Consubal: «De les nou oficines que té Palma per a empadronar-se, cinc no ofereixen cites i les quatre restants per a d'aquí un mes»

L'organització en defensa dels drets dels consumidors i usuaris de les Balears Consubal ha denunciat aquest dimecres el mal funcionament de les oficines d'empadronament de l'Ajuntament de Palma: «De les nou oficines que disposa l'Ajuntament per al procés d'empadronament, cinc no ofereixen cites i les quatre restants per a d'aquí un mes».

Consubal remarca que «fa un parell d'anys que els serveis d'atenció als ciutadans de manera presencial de l'Ajuntament de Palma (dependents de la regidoria de Participació Ciutadana) pateixen un retrocés alarmant». A més, destaquen que aquests serveis són «pràcticament nuls» i afecta especialment a les persones grans, «el sector més vulnerable que l'equip de govern ha abandonat totalment deixant aïllats».

«Sembla una mesura totalment contrària a les propostes del Govern central que obliga les empreses a tenir atenció personalitzada, sobretot per a les persones més vulnerables. Tot al contrari del que fa l'Ajuntament que cada cop retalla i complica l'accés dels ciutadans als seus serveis», han explicat.

Segons destaca el president de l'organització, Alfonso Rodríguez, és «especialment greu el que està passant amb alguns serveis municipals a què és pràcticament impossible accedir de manera presencial». Els serveis d'atenció al ciutadà dels municipis, per ser els més propers i els primers a què es recorre, «haurien de contemplar, a més dels processos d'implementació de les noves tecnologies, una atenció personalitzada i presencial per a, en especial, les persones amb menys coneixements de les noves tecnologies», ha concretat.

En aquest sentit, Rodríguez recorda que no és la primera vegada que es reclama a l'Ajuntament reprendre l'assistència presencial, de fet, la defensora del ciutadà de l'Ajuntament ha demanat que s'augmenti aquest servei pels perjudicis que causa als ciutadans.