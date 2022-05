Cort crea una nova ajuda per impulsar la compra de vehicles elèctrics als taxistes

L’Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres, 11 de maig, una nova línia d'ajuts, dotada d'un milió d'euros, per facilitar als taxistes l'adquisició de vehicles elèctrics. «Aquesta línia ajuts posa de manifest el compromís de fer costat al sector per accelerar la renovació de la flota de taxis», ha declarat el regidor de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau.

L’objectiu és crear més mesures per tal de facilitar la transició de la flota de taxis de Palma cap a energies netes que aniran acompanyades de la instal·lació de nous punts de recàrrega. Aquesta mesura s'acordà amb el sector arran de la pujada del preu del carburant i el consegüent increment de tarifes aprovat al passat mes de març.

Aquesta ajuda, la qual es finançarà mitjançant el romanent municipal, serà complementària a altres ajudes del Govern o de l'Estat espanyol per adquirir aquest tipus de vehicles. «Tot suma per anar modificant la flota de vehicles d'autotaxis i, a més, Palma, com altres ciutats europees, haurà d'assumir la generació d'una zona de baixes emissions a la qual serà més senzill adaptar-se amb aquest tipus de vehicles», ha afegit.