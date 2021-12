Troballa inesperada al Castell de Bellver: localitzen els cossos de dos adults que podrien estar relacionats amb la Guerra del Francès

El mes d’agost de 2021 s’iniciaren les obres de consolidació estructural del segon recinte defensiu, de reposició del llenç ruïnós del Bastió de Ponent i estudi de la pavimentació del fossat interior del Castell de Bellver.

Durant l’excavació arqueològica subsidiària a l’obra, en concret al Bastió de Ponent, s’ha fet una troballa inesperada: a uns 50 cm de profunditat sota el paviment actual s’han localitzat els cossos de dos adults. Es tracta de deposicions primàries i la postura és de decúbit supí, les cames estirades i els braços creuats sobre la cintura. La troballa no suposa la paralització de les obres.

Pel seu context es pot dir que es tracta d’enterraments de finals del segle XVIII o principis del segle XIX. Aquesta cronologia obre les portes a la hipòtesi que siguin persones relacionades amb la Guerra del Francès.

Cal recordar que el Castell de Bellver fou utilitzat com a presó per als soldats i oficials francesos vençuts a la batalla de Bailèn el 1808. Malgrat això, se sap que no es tracta de cap oficial militar perquè tots abandonaren el Castell. No obstant, la troballa de restes humanes dins el recinte del Castell no deixa de ser un fet insòlit i permet plantejar noves hipòtesis i estudis.