Mort 'accidental' d'un DJ

El guió no és de Dario Fo, però com si ho fos. Michele Noschese, conegut en el món de la música electrònica per DJ Godzi, unt jove italià de trenta-cinc anys va morir dissabte passat a Eivissa després de ser immobilitzat per tres agents de la Guàrdia Civil.

El guió no és de Dario Fo, però aquí també hi ha una mort 'accidental' produïda, segons la versió oficial de la Guàrdia Civil, a causa dels efectes de substàncies estupefaents. Segons l'excusatio non petita d'una Associació de Guàrdies Civils, «Ni se li varen pegar cops ni se'l va arrossegar fins a matar-lo, ni el varen massacrar, ni va haver-hi cap homicidi». L'excusatio, redactada per membres de l'associació de Guàrdia Civils, no per la imaginativa ploma de Dario Fo continua dient: «Els agents varen tractar de calmar-lo, però lluny d'entrar en raó, va intentar agredir-los, i amb la força mínima imprescindible el varen reduir i el varen emmanillar. Només varen tractar de mantenir-lo immobilitzat perquè estava molt alterat, i sobtadament varen notar que va deixar de moure's. En aquest moment, van començar a realitzar les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels serveis mèdics que varen sol·licitar immediatament, els quals només varen poder certificar la seva defunció». Però resulta que un informe mèdic encarregat per la família del mort, revela que el cos de Noschese té múltiples fractures, cosa que revela que per ventura va ser brutalment agredit. Segons el dictamen mèdic, el cos de Noschese presenta set costelles rompudes, fractures a totes dues clavícules i altres fissures en l'estructura toràcica, així com un edema subcutani al fèmur. Es tracta de lesions compatibles amb un fort traumatisme. El guió no és de Dario Fo, però aquí també els mitjans de comunicació espanyols (no els italians) reprodueixen la versió oficial. I punt. El guió no és de Dario Fo, però el desenllaç se'l poden imaginar vostès: es fa una comissió que investiga els fets i conclou que la mort va ser accidental i l'inexistent agent homicida va actuar en defensa pròpia.