«Amb les marxes per Palestina, per la retirada de la segregació lingüística a les escoles, per la devolució de Marivent al poble, contra les pensions de pobresa»

Aquest dimarts, 29 de juliol de 2025, s'ha reunit, per primer pic després del darrer congrés de l'associació, celebrat el proppassat 12 de juny, la nova junta directiva de Jubilats per Mallorca. A la reunió, conduïda per la presidenta d'entitat, Sili Arguimbau, s'ha analitzat la situació política i social de Mallorca, en especial en allò que fa als assumptes relacionats amb les finalitats de Jubilats per Mallorca, i, alhora, s'ha començat el disseny del pla de feina pel curs vinent.

Jubilats per Mallorca ha fet públic el seu posicionament en un seguit de qüestions de relleu per a l'entitat i per Mallorca.

Suport a les marxes i concentracions per la pau i la vida convocades per la societat civil mallorquina, sota el lema 'Aturem el genocidi a Palestina', el proper dijous 31 de juliol. «Feim una crida als socis i amics de Jubilats per Mallorca a mobilitzar-se aquest dia, sumant-se a les marxes i concentracions convocades a les 20.00 hores a tots els pobles de Mallorca i a distintes barriades de Palma».

En opinió de Jubilats per Mallorca, «estam en presència d'un brutal genocidi, neteja ètnica i utilització de la fam extrema com a arma de guerra. Per tant, no és agosarat afirmar que Israel està cometent crims de guerra i de lesa humanitat. En aquest cruel context, cal que la societat mallorquina digui basta! En aquest sentit, volem fer palès la nostra gratitud a les persones impulsores de les marxes i concentracions del 31 de juliol».

Contra la segregació a les escoles

«Felicitam els pares i mares que, per segon any consecutiu, han fet que la segregació d'alumnes per raó de llengua hagi tornat a fracassar. Ens felicitem que més del 80% de les famílies de les Illes Balears (el 82,78% en el cas de Mallorca) hagin triat el català com a llengua de primer ensenyament. Exigim al Govern de la senyora Prohens la retirada definitiva del Pla Pilot de Segregació Lingüística a les Escoles, i que els més de 20 milions d'euros destinats a aquesta impresentable finalitat es destinin a finançar necessitats reals del sistema educatiu públic i per a la promoció de la nostra llengua i cultura», declaren.

Suport a la convocatòria de la Plataforma 'Mallorca per viure, no per especular'

Jubilats per Mallorca se suma a la convocatòria de la Plataforma 'Mallorca per viure, no per especular' a les 9.30 hores de dijous, 31 de juliol, a la plaça de Cort de Palma per desplegar una gran pancarta i, tot seguit, omplir la sala de plens municipal. «Es tracta de manifestar-se contra l'aplicació de la llei de liberalització de sòl més agressiva en dècades que, en el cas de Palma, atempta, especialment, contra els nuclis històrics i barriades de Ciutat, obrint les portes de bat a bat a l'especulació».

Recuperar Marivent

de de Jubilats per Mallorca també indiquen que «Feim nostra la reivindicació que el Palau de Marivent torni al seu vertader propietari: el poble mallorquí. En aquest sentit, ens sumem a les accions de protesta que eventualment convoquin els companys i companyes de l'associació Recuperem Mariventñ entorn de la recepció monàrquica del proper 4 d'agost. Enguany, mentre les elits retran pleitesia als Borbons, nosaltres, al mateix temps que recordarem al company Manel Domènech, reclamarem allò que legítimament ha de ser un bé públic».

Erradicar a les Illes Balears les pensions de pobresa

Jubilats per Mallorca, com a membre de la Plataforma de Mallorca per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, forma part de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que els pròxims mesos es presentarà a la Mesa del Parlament de les Illes Balears per a la seva tramitació amb l'objectiu d'establir un complement autonòmic per erradicar a les Illes Balears les pensions de pobresa. Aquest serà un dels assumptes prioritaris en el pla de feina de Jubilats per Mallorca pel pròxim curs.