El Consell impulsa un nou cicle de concerts a jaciments arqueològics dins el programa cultural d’estiu

El Consell de Mallorca torna a posar en marxa, aquest estiu, el programa d’activitats 'Cultura en vena', una iniciativa cultural que va néixer l’any passat i que va tenir un gran èxit i que enguany s’amplia amb una important novetat: un nou cicle de concerts patrimonials, arreu de Mallorca, que tendran lloc a jaciments arqueològics.

La consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha presentat aquest dilluns 28 de juliol la nova edició del programa, acompanyada de la directora insular de Patrimoni, Maria Isabel Arnau, i ha destacat que «‘Cultura en vena’ ofereix, durant dos mesos, una àmplia programació d’activitats culturals i artístiques per acostar la cultura a tots els racons de l’illa i a tots els públics». El programa inclou quatre grans cicles d’activitats: Misericòrdia Petit, que són activitats infantils al Centre Cultural La Misericòrdia; contacontes al bibliojardí, també per als més petits; dissabtes a La Misericòrdia, amb concerts i monòlegs per a adults; La Lluna en Vers, amb concerts per tota la part forana, i els concerts patrimonials que s’estrenen enguany.

«Aquest 2025 tornam a posar en marxa Cultura en vena, perquè creim en una cultura viva, oberta i descentralitzada. I ho feim amb una novetat molt especial: concerts en escenaris únics com són els jaciments arqueològics, perquè el nostre patrimoni també sigui un espai protagonista en l’experiència cultural», ha destacat Antònia Roca.

Concerts en jaciments arqueològics: cultura i patrimoni per a tothom

Els concerts patrimonials són la principal novetat d’enguany i tendran lloc en cinc espais arqueològics de gran valor històric i paisatgístic de Mallorca. La iniciativa pretén acostar a la ciutadania grans jaciments com són els clossos de Can Gaià (Felanitx); Sa Morisca (Calvià); Son Real (Santa Margalida); S’Illot (Sant Llorenç) i Son Fornés (Montuïri). Els concerts seran sempre a les 20 hores i l’entrada és lliure.

Nova línia d’ajuts per protegir i adquirir jaciments

La consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat avui també que ja està disponible la nova convocatòria pública de subvencions per a l’adquisició de terrenys amb jaciments arqueològics de Mallorca, per un import total de 300.000 euros, adreçada als ajuntaments de l’illa.

L’objectiu ha detallat, és fomentar i garantir la conservació, estudi, restauració i difusió pública dels jaciments arqueològics de Mallorca, a més d’impulsar el seu accés mitjançant la visita i potenciar l’oferta cultural local.

Finalment, els ajuts es distribuiran segons el nombre d’habitants de cada municipi, amb un percentatge de subvenció que pot arribar fins al 100% en el cas de pobles petits. En qualsevol cas, l’import màxim per projecte serà de 80.000 euros.