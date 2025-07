El 77% dels taxis de Mallorca prestaran el seu servei de manera conjunta en vuit municipis

El 77% dels taxis de Mallorca prestaran el seu servei de manera conjunta a vuit municipis de l'illa, tots ells situats entre la badia de Palma i la Serra de Tramuntana.

El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, i la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, s'han reunit aquest dimarts amb els representants dels ajuntaments que se sumaran a la iniciativa, emmarcada en la nova tarifa única impulsada pel Govern.

La zona de prestació conjunta del servei arrencarà a partir d'aquest dimecres a quatre dels municipis adherits a l'acord, Palma, Calvià, Esporles i Valldemossa.

Llucmajor, Deià, Puigpunyet i Bunyola ho faran una vegada els seus respectius plens municipals donin llum verda a la mesura de manera definitiva, ha explicat el conseller.

Quan el règim s'apliqui en els vuit municipis --que representen prop del 60% de la població total de Mallorca--, més de 1.530 llicències de taxi --el 77% del total de l'illa-- prestaran el seu servei en una zona conjunta.

En la seva fase inicial, a partir d'aquesta setmana, s'aplicarà a Palma, Calvià, Esporles i Valldemossa i agruparà més de 1.450 llicències de taxi, un 73% del total de taxis de Mallorca. El gruix correspon a Palma (1.238) i en segon lloc a Calvià (214), segons ha informat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat en un comunicat.

Les 24 hores del dia fins al setembre

Aquesta col·laboració, acordada per ajuntaments i associacions de taxi, s'emmarca en les mesures promogudes pel Govern per a fomentar els acords entre municipis per a millorar el servei.

Suposarà que els vehicles amb llicència de taxi dels municipis integrants d'aquest règim especial de recollida puguin carregar viatgers en qualsevol altre municipi adherit en aquest acord i descarregar a qualsevol punt de Mallorca.

Aquest tipus de servei conjunt de taxi, ha insistit la Conselleria, té com a objectiu evitar els trajectes amb el vehicle buit com ha ocorregut fins ara quan el taxi torna d'un servei en un altre municipi i així millorar i augmentar l'oferta per als usuaris.

L'acord serà efectiu les 24 hores del dia durant la temporada establerta, la qual s'inicia a partir d'aquest dimecres dia 30 de juliol a Palma, Calvià, Esporles i Valldemossa, i tendrà vigència fins al 30 de setembre de 2025.

A mesura que els altres ajuntaments adherits aprovin al ple l'acord definitiu i es publiqui la resolució corresponent en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB), s'incorporaran a aquest règim especial de recollida.

A més, l'acord preveu que el règim torni a entrar en vigor l'any vinent 2026, a partir del dia 1 de juny i fins al 30 de setembre.

El règim especial de recollida suposa que els serveis de taxi entre els municipis adherits es realitzaran amb reciprocitat en totes les parades de taxi autoritzades de cada municipi, sempre que no hi hagi cap taxi del municipi en la parada o que existeixi més demanda de viatgers que taxis en espera en la parada.

L'acord també preveu que en determinats llocs es podran prestar serveis 'a mà alçada' en el cas de Palma, per exemple en el centre històric, i de Calvià, en diferents punts de Illetes, Magaluf o Peguera.

Pujada de tarifes

L'acord contempla que els municipis adherits puguin començar a aplicar la pujada de tarifes que va ser aprovades a la fi de juny, que eleva fins als 1,20 euros el quilòmetre, fins als 2,50 euros la baixada de bandera o fins als 4,65 euros el suplement d'aeroport o port.

La pujada de la tarifa urbana única, ha emfatitzat el departament que dirigeix Mateo, ha estat impulsada amb l'objectiu de fomentar els acords de servei conjunt entre municipis i contribuir a una millora de l'oferta.