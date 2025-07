Les marxes simultànies per Palestina ja arriben a 58: tots els municipis de Mallorca i cinc barriades de Palma

Ciutadanes i ciutadans de tots els pobles i ciutats de Mallorca s'estan mobilitzant i organitzant 58 marxes i concentracions simultànies pel proper dijous dia 31 de juliol entre les 20.00 i les 22.00 hores, per demanar l’aturada del genocidi del poble palestí.

«Sortirem al carrer alhora per mostrar la nostra solidaritat amb el poble palestí i l’exigència que s’aturi aquesta devastació amb la complicitat dels estats i l’incompliment reiterat del dret internacional» diuen des de l'organització.

A 47 pobles hi ha organitzades marxes o concentracions i els sis municipis restants del total dels 53 que hi ha a Mallorca s’han adherit per assistir a la marxa del poble més proper.

A Palma s’han organitzat marxes a cinc barriades: Son Rapinya, Santa Pagesa, Son Espanyolet, Barris de Llevant i Son Sardina.

Els organitzadors expliquen que «ha estat un procés intens d’enllaçar persones dels pobles i barriades de Palma, des de la base, i sempre guiats pels principis de la dignitat, la justícia i la pau tal com va fer la Marxa Internacional per Gaza que va començar el 13 de juny a Egipte i que va ser reprimida i frustrada».

També declaren que «hem aconseguit una magnífica xarxa de solidaritat ciutadana arreu de tota l’illa de Mallorca que demostra la força de la ciutadania autoorganitzada davant la intolerància, la deshumanització i la devastació al que s’ha sotmès al poble palestí»

I afegeixen: «Una catàstrofe humanitària, un crim contra la humanitat, un genocidi i extermini d’un poble per les bombes, amb la fam com arma de guerra i amb la indiferència còmplice de la comunitat internacional que ens interpel·la com a societat i com individus. Nosaltres no podem ser-ne indiferents i fem un clam per la pau i per la vida!»

Els organitzadors també han fet públic el seu agraïment a totes les entitats i associacions que els han donat suport, entre d’altres: la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Mallorca per la Pau, Lobby de Dones, Amnistia Internacional, Homes Transitant, Mallorca per Palestina, el Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, el GOB i el sindicat CGT; a més de totes les personers de moltes entitats, associacions i col·lectius que s’han involucrat en aquesta iniciativa ciutadana d’organitzar les marxes.