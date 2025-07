Desallotgen mig centenar de persones a la platja des Bol Nou, tancada per risc de despreniments

Al voltant de 50 persones van haver de ser desallotjades aquest diumenge 27 a la tarda de la platja des Bol Nou (Sa Caleta) a Eivissa, tancada per risc de despreniments. Segons ha recordat la Policia de Sant Josep a les seves xarxes socials, el passat 26 d'abril es va tancar íntegrament la platja seguint informes tècnics de la Demarcació de Costes. Tot i la tanca i els cartells en diversos idiomes, aquest diumenge a la tarda va ser necessari desallotjar novament la zona.

Des de la Policia han assenyalat que els despreniments poden passar sense avís previ i causar accidents greus. Per tant, mentre no s'executin els treballs d'estabilització del penya-segat, la platja no es pot fer servir de cap manera. Finalment, la Policia de Sant Josep han assegurat que continuaran identificant i sancionant les persones que incompleixin aquesta norma.