Homes Transitant denuncien el genocidi a Gaza i donen suport a les marxes per Palestina

Homes Transitant han fet públic un comunicat en el qual denuncien el genocidi a Gaza i donen suport a les marxes per Palestina sota el nom de ‘Marxes a Mallorca per la Pau i la Vida’.

El col·lectiu afirma que «assumim de manera corresponsable la crida que sobretot milers de dones assumeixen i exerceixen com a pròpia, tenint com a prioritat posar en el centre la cura, denunciant tot exercici de domini des de la violència, on s’inclou de manera intrínseca la cancel·lació, la guerra, la carrera de l’armament i la destrucció com a naturalització de la masculinitat tòxica».

«Ens trobam inclosos en el que des de les Marxes citades, expressen reclamant els drets dels pobles que pateixen la destrucció sistemàtica, a comptes de l’ambició, el supremacisme, l’exercici de la dominació, en la qual el sistema cultural de l’hegemonia masculina porta com a eina de control, ara a Gaza de forma extremadament criminal», expliquen.

i afegeixen: «Fent del nostre transitar un procés transformador del model de masculinitat que cal erradicar, per tal de passar a exercir com a homes que tenen cura de la vida, que radicalment rebutgem la violència masclista, amb absoluta dissidència respecte a tota pràctica supremacista», .

Des d’Home Transitant diuen que «Ens trobam al costat de les Marxes per Palestina a Mallorca, com a una expressió més del camí transformador al qual hem d’abraçar. Conscients de la necessitat d’abandonar privilegis de la masculinitat heretada, aprenents de l’ètica feminista, conscients i cercant la corresponsabilitat envers la cura de les criatures i de les persones en situacions de vulnerabilitat».

I destaquen el seu «suport un procés que ens ajudi a la erradicació de la cultura de la violència. Caminarem procurant construir des de la convivència pacificadora. Caminarem denunciant el genocidi, nodrint el nostre transitar del que ens aporten les dones i els homes que de manera compromesa fan de la cura de la vida espai de trobada i d’acollida».