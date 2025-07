Més de 200 persones es manifesten a Palma contra l’explotació dels cavall de les galeres

Una manifestació convocada per Progreso en Verde i Satya Animal ha recorregut aquest dissabte els carrers de Palma per sol·licitar al Consistori de la ciutat que acabi amb el servei de les galeres de cavalls.

D'acord amb els convocants, unes 200 persones han participat en la marxa en la qual també s'ha assenyalat la «nefasta gestió» del PP a l'Ajuntament de Palma en «no tramitar» les denúncies interposades per Progreso en Verde davant la Policia Local, per les «greus infraccions» dels conductors de les galeres, segons ha explicat la formació animalista.

La concentració, ha transcorregut sense cap mena d'incidents i ha tractat de servir per a posar de manifest el «rebuig que sent la ciutadania amb l'explotació dels cavalls».

Amb lemes com ‘Mallorca no vol galeres de cavalls’ o ‘Ja n'hi ha prou de maltractament animal’, ‘menador tira tu del carro’, entre altres, els participants han recorregut els carrers del centre de Palma, des de la plaça de la Porta de Santa Catalina fins a Cort.

El president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha apuntat que «la paciència de la ciutadania amb els incompliments dels acords signats a Cort ja ha arribat al límit».

«El mes de març passat es va aprovar per unanimitat iniciar la supressió del servei de galeres i el PP no té cap intenció de complir aquest acord. Prefereix portar a la ruïna els propietaris de galeres abans que asseure's a estudiar les alternatives presentades», ha explicat.

En aquest sentit, ha manifestat que tenen coneixement que hi ha conductors de galeres que «volen galeres elèctriques», mentre que uns altres volen "la indemnització econòmica" però ha ressaltat que «n’hi ha d’altres que ja no haurien de tenir la llicència per acumulació de faltes greus i molt greus d'ordenances i lleis».

«El més greu de la situació és que el PP tampoc compleix ni fa complir les normatives i lleis sobre protecció animal. En qualsevol altra ciutat d'Europa, tot això, hauria tengut ja conseqüències molt greus», ha criticat.

No obstant això, Amengual ha al·legat que Progreso en Verde no aturarà de lluitar, ni de de denunciar, «caigui qui caigui» i no aturarà de sortir al carrer «a cridar ben alt que no es vol més explotació animal».